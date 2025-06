Donnarumma carica l'Italia: “Dobbiamo dare tutto per andare al Mondiale”

Roma, 4 giugno 2025 – Dopo Di Lorenzo ha parlato anche Donnarumma e anche lui è stato chiarissimo: l'Italia deve assolutamente andare al Mondiale. Dopo la mancata partecipazione a Russia 2018 e a Qatar 2022, la Nazionale non può permettersi di fallire ancora una volta. Lo sa Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha voluto caricare i suoi compagni di squadra ricordando come ci siano dei bambini che non hanno mai visto l'Italia partecipare ad un Mondiale, e lo sa anche Gianluigi Donnarumma, fresco campione d'Europa con il PSG. In conferenza stampa, il portiere azzurro ha parlato dell'importanza della gara contro la Norvegia, evidenziando come ci sia tensione ma la squadra è pronta a dare tutto, perché non può non partecipare alle fasi finali di un Campionato mondiale per la terza volta consecutiva. Inoltre, ha chiesto ai tifosi di avere fiducia nei nella squadra, che ha bisogno di tutto il tifo in queste partite per centrare la qualificazione. La prima avversaria degli azzurri sarà la Norvegia di Solbakken che, nel frattempo, si trova in testa al Girone I grazie alle vittorie contro Moldavia e Israele. Quella di venerdì, quindi, sarà già una gara decisiva per le sorti del girone, con gli azzurri che sono obbligati a partire bene. Spalletti e i suoi esordiranno in trasferta, mentre la gara di lunedì contro la Moldavia si giocherà in Italia. In conferenza stampa, Donnarumma ha rivelato che sarà fondamentale l'equilibrio per affrontare nel modo migliore la partita e di come, nonostante la squadra sia un po' in emergenza, è pronta per affrontare la Norvegia di Haaland. Inoltre, il portiere ha parlato anche della Champions vinta con il PSG e del suo futuro, ribadendo come si trovi bene a Parigi e non abbia intenzione di abbandonare la squadra, ma, per quanto riguarda il rinnovo, sarà la società a decidere. Ora, quindi, la parola spetta al campo: per l'Italia non sarà facile, dato che la Norvegia, oltre che su Haaland, può contare su giocatori importanti come Ødegaard, centrocampista dell'Arsenal che, tra l'altro, è stato avversario di Donnarumma nella semifinale di Champions League, ma, come detto dal portiere e da Di Lorenzo, l'Italia è motivata e non vuole assolutamente restare fuori dal Mondiale ancora una volta. L'ultima apparizione degli azzurri alla fase finale di un Campionato del mondo risale al 2014, in Brasile, e dopo le delusioni del 2018 e del 2022 l'Italia deve rialzare la testa. Per farlo, però, sarà necessario vincere contro la Norvegia.