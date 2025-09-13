Donnarumma in City-United. Gigio, che inizio. Subito derby e poi il Napoli

E’ un italiano l’uomo più atteso del derby di Manchester. Gigio Donnarumma con Guardiola: Manchester United e Napoli in pochi giorni costituiscono il battesimo di fuoco per il portiere azzurro. A dominare la Premier, a punteggio pieno dopo tre giornate è il solito Liverpool, forte di un mercato da record, ma ad attrarre l’attenzione del quarto turno è il derby di Manchester. La classifica indicherebbe una sfida tra comprimarie, ma Guardiola, che è a -6 da Slot, cerca di risalire la china: dietro Haaland c’è un centrocampo stellare con Rodri, Bernardo Silva e Reijnders, e in porta debutta Donnarumma dopo le papere di Trafford col Tottenham. "È un club che mi ha sempre affascinato", ha detto Gigio del City. "Ho sempre seguito il City con piacere. Vedo tutto intorno a me, come il centro di allenamento e lo stadio, sono fantastici. Non puoi capire quali siano i valori del club finché non li vedi con i tuoi occhi. Spero di fare la storia qui e vincere più trofei possibile, questo è il mio obiettivo". Lo United risponde con Casemiro, Bruno Fernandes e Mount dietro a Cunha. L’altro clou della Premier è la sfida tra l’Arsenal di Calafiori e Gyokeres, che deve riprendersi dal ko di misura con la capolista, e il Nottingham dei nuovi acquisti Douglas Luiz e Ndoye, che ha appena sostituito in panchina Espirito Santo con Postecoglou. Facile, sulla carta, il compito in trasferta delle prime due in graduatoria: il Liverpool e il Chelsea dovrebbero imporsi con Burnley e Brentford. Prova a uscire dalla crisi il Newcastle di Tonali che riceve i Wolves.

Oggi: 13.30 Arsenal-Nottingham, 16 Bournemouth-Brighton, Newcastle-Wolves, 18.30 West Ham-Tottenham, 21 Brentford-Chelsea. Domani: 15 Burnley-Liverpool, 17.30 Man City-Man United.