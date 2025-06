Donnarumma tra PSG e Nazionale: sfida alla Norvegia con Haaland all'orizzonte

Il problema è che davanti a lui il vuoto si allarga ogni giorno di più, altrimenti alla vigilia di Norvegia-Italia si potrebbe stare molto tranquilli, con un fresco campione d’Europa per club a oscurare la porta. Gigio Donnarumma è qualcosa di più di un gigante tra i pali, a maggior ragione dopo aver vinto la Champions con il Psg dal quale non sembra intenzionato a separarsi presto. Peccato che la difesa di Spalletti anche ieri abbia dovuto registrare un cambio in corsa, con Daniele Rugani chiamato in extremis dopo l’infortunio che ha tolto dal gruppo anche Matteo Gabbia.

Cuore diviso. Ti aspetteresti un Donnarumma carico a mille dopo aver portato la prima Champions sotto la Tour Eiffel, e invece: "Ho faticato a godermi appieno il successo nella finale di Monaco, perché c’erano dei miei fratelli che hanno sofferto per la sconfitta. E con loro, al termine della partita, c’è stato un abbraccio sentito che mi ha fatto davvero piacere".

Acerbi. Tra gli interisti c’era anche Acerbi, parte del problema in difesa per gli azzurri nasce dal fatto che lui si sia chiamato fuori: "Sicuramente ci avrebbe fatto comodo averlo qui con noi. Penso che ognuno sia responsabile delle proprie azioni. È un orgoglio far parte della Nazionale, chi è qui sa che deve dare tutto per la maglia".

Bandiera. L’appello agli italiani è quasi automatico: "dobbiamo andare al Mondiale tutti insieme. Abbiamo bisogno di loro, del loro affetto e del loro tifo. Abbiamo un allenatore fortissimo, bisogna avere fiducia, siamo una squadra giovane, che lotta sempre, che dà sempre il massimo e che ha un futuro eccezionale".

Modello Jannik. Prima della finale, l’abbraccio con Sinner a Roland Garros è diventato virale: "Di lui mi sorprende sempre la sua forza mentale, il non farsi condizionare da niente, una qualità che dovremmo riuscire a rubargli".

Lo spauracchio. "Penso che Haaland sia uno degli attaccanti più forti al mondo, bisognerà dare tanto per riuscire a contrastarlo. Io preparo tutte le partite come al solito, ma contro attaccanti del genere c’è sempre un’attenzione in più".

Parigino. "Ci sono stati un po’ di momenti difficili dal punto di vista del morale, ora sono contento di aver ritrovato fiducia, equilibrio e mentalità e di avere l’appoggio di tutti gli italiani. Con Luis Enrique ho trovato equilibrio e sono migliorato su tutto, mi ha dato tanto, soprattutto a livello mentale. Ci fa sentire tutti importanti ma penso la cosa principale sia la tranquillità che ci trasmette prima delle partite più importanti".

Mercato. Ieri il procuratore di Gigio era nella sede dell’Inter: "Non sapevo fosse lì, io sto bene a Parigi, poi la società deciderà sul mio rinnovo o no. Io sono pronto a tutto, però la mia prima opzione adesso è Parigi perché sto bene lì, ho trovato il mio equilibrio".