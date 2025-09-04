Donnarumma, tutto per l’azzurro: "Abbiamo i talenti, serve più fame"

Inevitabile e vitale rimanere aggrappati anche al nostro gigante. Gigio Donnarumma, orgoglio dell’Italia, non è solo uno degli eroi più splendenti di Euro 2020, ma è il campione e capitano che tutti ci invidiano. Guardiola non si è fatto scappare il portierone al City, quando si è consumato lo strappo con il Psg che aveva appena portato sul tetto d’Europa. Contro l’Estonia, domani sera, Gigio ci porta in dote una sicurezza di cui abbiamo assolutamente bisogno in queste qualificazioni mondiali partite malissimo.

"Non so è stata per me l’estate più tribolata – dice Donnarumma a Coverciano – negli ultimi giorni ho risentito di quanto accaduto ma sono sempre stato sereno, mi sono sempre allenato bene, non vedevo l’ora di andare al City dove mi hanno voluto fortemente e ciò mi ha lusingato e reso orgoglioso e contento, non si può non esserlo quando si è voluti dal club più importante al mondo. Luis Enrique? Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, ho apprezzato il fatto che sia stato diretto con me fin dai primi giorni di ritiro".

Dichiarazioni sul filo dell’equilibrio: il suo momento, e quello degli azzurri, non hanno bisogno d’altro.

"Si dice che in Italia manca il talento – dice Gigio entrando nel tema Nazionale – è una sciocchezza, posso assicurare che c’è e il nostro calcio è cresciuto tanto. Con la Norvegia – prosegue Donnarumma – non abbiamo avuto la forza di rialzarci. Bisogna ritrovare questa forza italiana, tutti insieme, ci stiamo lavorando, l’obiettivo è fare gruppo, tornare a divertirci, essere umili, affamati, più sciolti in campo e sentire meno la pressione". L’arrivo di Rino Gattuso ha proprio questa priorità: "Ho già lavorato con lui al Milan, so che persona è e quel che può dare, sono felice di averlo ritrovato qui, ha iniziato alla grande, sta dando tutto e noi daremo tutto per riportare l’Italia in alto". Magari come Sinner, o anche un po’ meno. "Con Jannik ho un rapporto speciale – dice il portiere azzurro – ci sentiamo spesso, siamo amici, mi fa ridere perché parliamo di tutto tranne che di tennis e calcio".

Gattuso al debutto sulla panchina della Nazionale prepara l’Italia anti Estonia. Il fulcro tattico sarà la difesa a quattro domani sera a Bergamo. Il piano di partenza parla di un 4-3-3, che potrebbe però evolversi in un 4-2-3-1. Per il ruolo di attaccante centrale è ballottaggio Kean-Retegui. Nel reparto arretrato, come centrali, si candidano a titolari Bastoni e Calafiori, con Mancini e Gatti come alternative; terzini dovrebbero essere Di Lorenzo e Dimarco. Per la mediana, è pronto il terzetto Barella-Locatelli-Tonali. Come esterni sono alte le quotazioni di Orsolini e Zaccagni, ma non è escluso che Politano e Raspadori possano essere inseriti nello scacchiere. Ma più che di tattica e interpreti, il popolo azzurro chiede ora orgoglio e risultati.