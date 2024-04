DONNE, ALLE 18.15 LA SFIDA DI QUALIFICAZIONE A EURO 2025. Le azzurre di Soncin all’esame Finlandia . Fiducia dopo l’impresa contro l’Olanda

Dopo aver superato brillantemente il debutto e forse lo scoglio più importante (secca vittoria per 2-0 contro l’Olanda), l’Italia femminile è volata in Finlandia per mantenere il primo posto nel girone di qualificazione a Euro2025. Oggi alle 18.15 italiane (diretta su Rai 2), sul campo sintetico dell’Helsinki Football Stadium, le azzurre sfideranno le padrone di casa per superare a pieni voti anche il primo esame scandinavo del Gruppo 1 della Lega A.

"Crescere in mentalità significa affrontare tutte le partite con il giusto approccio", dice il ct dell’Italdonne Andrea Soncin, evidenziando un aspetto funzionato alla grande nell’esordio con le Oranje. "Ho fatto i complimenti alle ragazze perché venerdì ho visto grande determinazione: volevamo partire forte e ci siamo riusciti alla perfezione, pressando le avversarie e giocando in verticale. Anche domani dovremo sfruttare le nostre grandi qualità in fase di possesso".

Il ct sottolinea il bagaglio "tecnico-culturale" raggiunto dalle sue calciatrici, che grazie alla preparazione che svolgono nei rispettivi club sono ormai capaci di adattarsi a ogni situazione di gioco. "Si mettono tutte a disposizione del collettivo – conclude Soncin – e questa non è una frase fatta: ognuna è pronta a dare il proprio contributo a prescindere dal minutaggio, c’è disponibilità e collaborazione, in campo e fuori".