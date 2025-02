Dopo il caso Atalanta. Var a chiamata, fate presto

Adesso ne siamo certi. Il Var non è solo un pasticcio alll’italiana ma un intrigo internazionale . Il giudice elettronico e i suoi mille occhi finiscono sotto accusa per il rigore/non rigore concesso al Bruges. Una mano allargata di Hien, per contenere la corsa di Nillson, diventa uno scandalo lungo almeno undici metri.

Segue all’interno