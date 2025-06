Dopo il colpo Braconi, la squadra di Magi si rafforza ancora con l’ex Pistoiese. Balleello, il ritorno di un senigalliese per rafforzare l’attacco della Vigor

Dopo Braconi ecco Balleello. Al primo volto nuovo del mercato estivo, fa seguito un gradito ritorno in casa Vigor. Un senigalliese che proprio con la casacca rossoblu ha mosso i primi passi tra i grandi, a cavallo tra il 2022 e il 2024.

A livello giovanile inizia il suo percorso nell’ Aesse prima di essere prelevato dalla Vigor. Nella stagione 2020-2021 approda al Pescara per poi passare in prestito al Bologna e con i felsinei conquista lo scudetto Under 17. A Senigallia torna per esordire in quarta serie e non sfigura affatto regalando ai suoi tifosi 6 gol complessivi. Nell’ultima stagione si è messo alla prova prima con la Pistoiese poi con il Sasso Marconi collezionando un gol. Statistiche alla mano si nota che Davide Balleello non è ancora diventato un finalizzatore di razza, ma per spirito di sacrificio e duttilità non è secondo a nessuno. Balleello, Braconi, Pesaresi e Alonzi… Quattro bocche da fuoco davvero interessanti, ma è chiaro che l’attacco rossoblu avrà bisogno di qualche piccolo innesto o, quantomeno, di qualche conferma per consentire a mister Magi di ricorrere al suo collaudato 4-3-3.

Degli attaccanti esterni visti lo scorso anno, il più lontano appare Ferrara, tutto tace invece sul fronte Carnevale e Gabbianelli. Chissà che il ds Moroni non riesca a convincere almeno uno dei tre a rimanere. Di certo da questa griglia di nomi non può essere escluso D’Errico: bandiera rossoblu in cerca di riscatto. Per l’italo argentino le porte del "Bianchelli" saranno sempre aperte, ma non è detto che non decida di provare nuove esperienze.

Nicolò Scocchera