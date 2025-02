Dopo il primo trasformato da morata. Penalty contestato su Mertens per il Galatasaray. L’Adana abbandona il campo e non rientra più

Clamoroso in Turchia: i giocatori dell’Adana, in casa del Galatasaray, hanno lasciato il campo al 34’ minuto per protesta contro un rigore concesso ai padroni di casa e hanno perso la partita perché non sono più rientrati. L’Adana non ha sopportato il secondo calcio di rigore concesso ai padroni di casa per via di presunto intervento falloso su Dries Mertens. L’arbitro Oguzhan Çakir aveva già assegnato un penalty al Galatasaray trasformato dall’ex Milan Alvaro Morata, i giocatori dell’Adana e l’allenatore Mustafa Alper Avci si sono ritirati negli spogliatoi senza più fare rientro in campo.