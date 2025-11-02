Dopo la multa per frasi razziste: "Coro travisato». Giana, occhiolino alla continuità. A Vicenza missione (im)possibile

Sul campo della capolista degli ex Stuckler e Caferri per provare ad allungare la striscia positiva (una vittoria e quattro pari). Missione Giana a Vicenza, oggi alle 14.30. Senza Ballabio, Rizzo e Magni. Con voglia di chiarimenti, dopo la multa da 1.500 euro e la chiusura della Tribuna Sud in caso, tempo un anno, si risentano espressioni razziste. Quel "n...o vaffan...o", cantato domenica scorsa da una piccola parte di stadio contro il quarto uomo , secondo il giudice sportivo. "La Giana e la sua tifoseria sono rispettosi di uomini, istituzioni e regole. Gli organi preposti devono però essere assolutamente più vigili, perché il coro incriminato è stato evidentemente travisato". Non "n...o", infatti, ma "Pergo vaffan...o", per vecchie ruggini tra la tifoseria biancazzurra e quella gialloblù. Chiusa la (paradossale) parentesi, testa al campo. E alla missione (im)possibile.

Giana (3-5-2): Zenti; Alborghetti, Ferri, Ruffini; Albertini, Lamesta, Berretta, Marotta, Previtali; Akammadu, Gabbiani. All. Espinal. Lu.Mig.