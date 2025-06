Dopo Pesaresi e Magi Galluzzi, arriva il terzo tassello per la futura squadra di Magi. La Vigor conferma anche Tomba: "E’ pronto a riprendersi la ribalta»

Pesaresi, Magi Galluzzi ed ora Alessandro Tomba. Il weekend vigorino si chiude con un tris di conferme. Comincia a delinearsi lo scacchiere e con esso iniziano a prendere forma le idee di mister Magi. La Vigor replica agli scettici, confermando i propri pilastri in attesa dei volti nuovi. "La territorialità è importante e cercheremo di coinvolgere dei talenti marchigiani nel nostro progetto, ma non può essere un’ossessione" spiega il ds Moroni che negli ultimi giorni ha salutato Gonzalez e riabbracciato tre giocatori che hanno fortemente caratterizzato la storia recente della Vigor. Ma oggi è il giorno di Tomba, che ha ufficialmente rinnovato il suo impegno con la Vigor. Classe 2003, cresciuto nel vivaio, il centrale si appresta a vivere la sesta annata in prima squadra. "Alcuni problemi fisici lo hanno tenuto ai box per troppo tempo nell’ultima stagione - dice il club attraverso una nota -. Ora Tomba è pronto a riprendersi le luci della ribalta". Conferme, nuovi acquisti ed inevitabilmente partenze. Arriveranno anche quelle e saranno dolorose per molti tifosi, seppur ragionevolmente comprensibili. Impossibile allora non pensare al funambolo ivoriano Mevale Kone, da mesi promesso sposo della Fiorentina, anche se i bene informati hanno tirato in ballo un forte interessamento dell’Empoli. Resta il fatto che il ragazzo lascerà Senigallia, di certo però la Vigor gli rimarrà nel cuore. "I tifosi della Vigor non devono farsi illusioni: trattenere Mevale è praticamente impossibile - spiega Moroni -. La sua situazione si sbloccherà a metà luglio, quando compirà la maggiore età". Con la consapevolezza di dover fare a meno del talento di Kone, la Vigor monitora il mercato degli under. Nessuna indiscrezione al momento, eccezion fatta per il confermato interesse dei rossoblu per Cerretani, giovane portiere classe 2006 del K-Sport Montecchio.

Nicolò Scocchera