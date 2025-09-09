Doppietta di Gambino. La Folgore fa i 3 punti ma al mister non basta

Si presenta con una doppietta alla prima di campionato Giovanni Gambino. Due reti sufficienti, per la Folgore Caratese, a stendere la Varesina (2-1) e a iniziare così nel migliore dei modi la stagione dopo il passaggio di turno in Coppa Italia. Pronti via e subito 3 punti, che però non soddisfano al cento per cento il tecnico Nicola Belmonte, il quale analizza così il match andato in scena nel nuovo stadio Sportitalia Village.

"Abbiamo fatto un passo indietro o due rispetto alle ultime uscite in termini di prestazione", ha spiegato l’allenatore della Folgore. "Secondo me è stato un calo di carattere mentale, perché i ragazzi come sempre hanno corso, si sono impegnati e ci hanno messo un gran cuore, però a livello di testa bisogna essere più sul pezzo", analizza con lucidità Belmonte, che coglie comunque aspetti chiaramente positivi dopo una vittoria contro una squadra in ogni caso ostica.

"Il risultato – dice –: la vittoria ci permette di lavorare con più fiducia e serenità in vista del prossimo match, anche se urge un miglioramento dal punto di vista della gestione della partita, specie dopo essere stati in vantaggio 2-0".

