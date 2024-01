Dorival Junior, chi è il nuovo ct del Brasile: “Realizzo un sogno”

San Paolo (Brasile), 8 gennaio 2024 – Dopo Ancelotti, dopo Mourinho ecco Dorival Junior, un nome, un mister per risollevare dalla crisi la Selecao. Manca ancora la nota ufficiale della Federcalcio brasiliana ma può ormai considerarsi il nuovo ct del Brasile: è lo stesso tecnico ad annunciarlo congedandosi dal San Paolo. Il club, infatti, ha comunicato di aver liberato il 61enne allenatore perché possa firmare nei prossimi giorni il contratto con la Federazione fino ai Mondiali del 2026. "E' la realizzazione di un sogno personale, che è stata possibile grazie solo al riconoscimento del lavoro portato avanti al San Paolo - ha dichiarato Dorival - Per questo devo ringraziare il club per aver fatto parte di questo periodo di ricostruzione, guidato con competenza dalla società".

"Il fatto che la Federazione abbia chiamato Dorival è l'ulteriore prova che siamo sulla strada giusta, gli auguriamo buona fortuna per questa nuova sfida", il saluto di Julio Casares, presidente del San Paolo. Squadra che Dorival ha guidato lo scorso anno al successo nella Coppa del Brasile, bissando la vittoria ottenuta col Flamengo dove ha portato in bacheca anche una Libertadores. Dorival - su cui la Federazione ha virato dopo che è sfumata l'opzione Ancelotti - prenderà il posto dell'ormai ex ct ad interim Diniz col compito di risollevare le sorti di una Selecao che nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026 è attualmente sesta, dopo aver conquistato appena 7 punti in 6 gare.