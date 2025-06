Calcio, dove sono in vacanza i giocatori

Roma, 18 giugno 2025 - Giugno è notoriamente il mese riservato alle tanto agognate vacanze estive dei calciatori, seppur con eccezioni mai numerose quanto quest'anno: basti pensare a coloro che sono ancora impegnati sul rettangolo verde di gioco tra il Mondiale per club e gli Europei Under-21. Per questo drappello bello folto, probabilmente, non sarà neanche piacevole guardare via social i viaggi più o meno esotici dei propri colleghi che, tra destinazioni consuete e qualche opzione inedita e suggestiva, come ogni anno si sono sbizzarriti per scegliere dove ricaricare le proprie energie.

Ibiza, la meta più gettonata

Nonostante quest'anno pare sia stata invasa dai serpenti, Ibiza resta la meta più gettonata dai calciatori. Sandy Marton nel 1984 spopolava con la sua 'People from Ibiza' e, a distanza di 41 anni, la hit è sempre valida soprattutto per i calciatori. L'isola delle Baleari è stata scelta da una colonia di serpenti, sì, ma anche di giocatori del Bologna: Dan Ndoye, chiacchiarissimo sul mercato tra sirene del Napoli e della Premier League, si è rilassando con i compagni di squadra Lewis Ferguson, Davide Calabria e Sam Beukema, quest'ultimo a sua volta nel mirino degli azzurri campioni d'Italia. Sarà per la nostalgia dopo un'annata non esattamente esaltante al Manchester United, ma a questa compagnia in salsa rossoblù si è unito l'ex Joshua Zirkzee, per una tappa fatta anche da Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Mattia Zaccagni, Gaetano Castrovilli, Edoardo Goldaniga, Loris Karius (con Diletta Leotta al seguito), Ciro Immobile e Leonardo Spinazzola. Ne verrebbe fuori una formazione niente male, ma oggi questa allegra brigata vuole sentir parlare solo di meritate vacanze dopo una stagione lunga e faticosa.

Le vacanze dei campioni d'Italia del Napoli

Vacanze meritate specialmente quando alle spalle c'è un campionato vinto, come nel caso del Napoli. Di Lorenzo e Spinazzola sono stati avvistati a Ibiza, ma quest'ultimo aveva fatto tappa anche ad Abu Dhabi: con lui il compagno di squadra Matteo Politano, ma stavolta c'entrano solo le vacanze e non qualche sirena di mercato dai ricchissimi Emirati. L'uomo scudetto, nonché l'MVP dell'intero campionato, Scott McTominay è stato avvistato in dolce compagnia in Puglia, regione scelta anche da Juan Jesus (visto a Borgo Egnazia) e da Antonio Conte, che a Porto Cesareo, si è goduto il bagno di folla della sua gente dopo l'ennesima impresa compiuta in carriera. Giovanni Simeone è stato prima a Los Angeles e poi in Arizona: destinazione statunitense anche per Amir Rrahmani, che dopo un bel giro a New York ha però fatto tappa alle Bahamas. Pasquale Mazzocchi si è goduto le splendide atmosfere di Malaga, mentre André-Frank Zambo Anguissa, dopo un giro sulla Costiera Amalfitana, è tornato in Camerun. Anche David Neres ha fatto ritorno a casa, in Brasile, ma per un motivo ancora più nobile: l'esterno azzurro si è infatti sposato. Tra scudetto e matrimonio, per l'ex Benfica un'estate indimenticabile.

Gli altri calciatori di Serie A

Vacanze a stelle e strisce anche per Paulo Dybala, visto prima a New York e poi a Miami, mentre Francesco Acerbi ha scelto la Campania per ricaricarsi dopo un finale di stagione da dimenticare: per il difensore dell'Inter la debacle in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l'operazione per curare la pubalgia e la polemica a distanza con la Nazionale e con l'ormai ex commissario tecnico Luciano Spalletti. Ivan Provedel è volato in Giappone: meta asiatica anche per Andrea Pinamonti, in relax a Singapore, prima di volare a Zanzibar e in Tanzania. Quest'ultima meta è stata scelta anche da Stephan El Shaarawy, che si è goduto prima le bellezze esotiche di Bawe Island e poi quelle più domestiche di Fregene. Matteo Pessina si è rilassato a Santorini, in Grecia, mentre Simone Verdi ha scelto le Isole Turks e Caicos: l'altro neopromosso con il Sassuolo, Domenico Berardi, è stato avvistato a Forte dei Marmi, mentre Alexis Saelemaekers e Alessandro Vogliacco, con tanto di foto insieme, hanno partecipato al matrimonio di un amico in comune in Piemonte. Da due giocatori di squadre diverse, rispettivamente Roma e Parma (ma di proprietà nell'ordine di Milan e Genoa), ai fatti di casa Torino: Antonio Sanabria è tornato in Paraguay per godersi l'affetto dei propri cari, Saul Coco è volato in Andalusia, mentre Valentino Lazaro ha optato per Vienna, una meta per molti più invernale che estiva. Manuel Locatelli e Nicolò Zaniolo hanno scelto di rilassarsi con le proprie famiglie: un'opzione vagliata anche all'estero.

I calciatori dei campionati esteri

Due tra i principali punti d'incontro tra il mondo del calcio e quello del gossip sono Cristiano Ronaldo e David Beckham: quasi a voler confermare quest'analogia che fa felici gli sportivi ma pure gli amanti del glamour, entrambi hanno scelto la Sardegna per le loro vacanze, così come ha fatto Alvaro Morata, che ha trascorso dei momenti in leggerezza proprio con l'ex 'Spice Boy'. Dai vecchi leoni del pallone all'astro nascente di Lamine Yamal, in teoria eleggibile per gli Europei Under-21 della sua Spagna (ma anche per categorie inferiori) ma nella pratica già nel giro della Nazionale maggiore e, quindi, già in vacanza: la meta è Pantelleria, tra bagordi alimentari (e non solo) che hanno già attirato qualche critica al 17enne. Anche quest'estate Mykonos è stata molto gettonata: nel gioiello delle Cicladi si sono visti Robert Lewandowski, Wojciech Szczesny e Mohamed Salah (che poi ha fatto tappa anche nel suo Egitto), mentre Federico Chiesa, compagno di squadra al Liverpool (ma di fatto sul mercato) ha scelto Forte dei Marmi. Vacanze in Italia anche per Riccardo Calafiori, che si è rilassato a Fregene. Poi c'è Immobile, che ha scelto le isole: Sardegna, Capri e anche la solita immancabile Ibiza prima di tuffarsi in un mercato che potrebbe riportarlo in patria. Patria e mercato, un binomio che per Victor Osimhen conduce prima alla Nigeria e poi chissà, con il Napoli 'appeso' al destino e alle scelte del suo ex beniamino.