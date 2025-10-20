Dries Mertens: dal Psv Eindhoven alla storia del Napoli

Napoli, 20 ottobre 2025 – Il Psv Eindhoven non è una compagine qualsiasi per i cuori azzurri, infatti dall'Olanda è arrivato nel 2013 un giovane belga che avrebbe cambiato la storia del Napoli: Dries Mertens. La storia d'amore tra l'attaccante e la città di Partenope non ebbe inizio in quella stagione, ma nell'anno precedente. Il 4 ottobre del 2012, la squadra di Walter Mazzarri scese in campo al Psv Stadion per la seconda giornata del girone F di Europa League. I biancorossi giocarono sul terreno di gioco come se fossero indiavolati, ma spiccò specialmente uno tra gli 11 scelti da Advocaat, un'ala venticinquenne: un gol ed un assist nella sfida vinta 3-0. Il suo nome cominciò ad essere nominato nei vicoli di Napoli, ma svanì per poi ritornare nella bocca di tutti nell'estate del 2013. Il 24 giugno Dries Mertens è acquistato per circa 9 milioni di euro dalla società di Aurelio De Laurentiis, ma all'inizio non è stato subito amore. In molti parlarono di un giocatore che non avrebbe fatto più di 8 partite con la maglia azzurra: battaglierà sul prato verde con la maglia azzurra in 295 occasioni siglando 113 reti. Il primo anno segna 11 reti in campionato in 33 partite sotto la gestione Benitez: la ciliegina sulla torta è il gol in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina del definitivo 3-1 che consegnerà il trofeo agli azzurri.

Nell'anno successivo riesce a prendere ancora più feeling con la piazza, 10 reti in 51 partite: il secondo trofeo conquistato è la Supercoppa, anche se sbaglia il rigore nella serie che consegnerà il titolo al Napoli il 22 dicembre del 2014. La stagione della svolta è il 2016-2017. Maurizio Sarri deve fare i conti con la rottura del legamento del crociato di Arkadiusz Milik, ma invece di schierare la punta Manolo Gabbiadini, decide di rivoluzionare il tridente d'attacco: da ala sinistra, Mertens diventa falso nove. Il belga veste i panni del goleador senza troppi problemi, 28 reti in 35 presenze: secondo nella classifica dei marcatori, dietro solo Dzeko. L'anno seguente sfiora il titolo con i partenopei, ma non arriva la vittoria, segna 22 gol in 49 presenze.

Le stagioni passano ed i gol si susseguono, Mertens inizia a scalare la classifica dei marcatori di tutti i tempi con la maglia azzurra. Il 2 novembre 2018 sigla una tripletta contro l'Empoli: 98 gol, superati due mostri sacri come Careca e Altafini. Inoltre, diventa il belga con più reti in Serie A superando Luis Oliveira. Il 28 novembre segna una doppietta in Champions League contro la Stella Rossa, i gol con la maglia azzurra diventano 100. Il mito nasce il 23 ottobre del 2019, il Napoli supera il Salisburgo in Champions League: Mertens segna una doppietta ed approda a quota 115 reti con il Ciuccio, Diego Armando Maradona è superato. Il 13 giugno 2020 diventa il miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia azzurra segnando il gol del pareggio nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: Mertens supera Hamsik e diventa leggenda.

Il rapporto con il club termina il 23 luglio del 2022, scade il contratto: 9 stagioni, 397 presenze e 148 gol. Il rapporto con la città non termina, ma aumenta. Pries si fa notare anche fuori dal campo, nel sociale: nel 2014 va a Ponticelli, decide di collaborare attivamente con un canile senza farlo sapere a nessuno. Il belga comincia a vivere la città da napoletano, non più da calciatore: nasce un soprannome, Ciro. Il 26 marzo del 2022 nasce il primo figlio del belga, il nome da scegliere è segnato nel destino del padre: Ciro, figlio di Mertens e di Napoli. Il legame continua anche quando "il folletto" lascia la città ed arriva al Galatasaray, il 6 giugno del 2025 il sindaco Manfredi decide di conferirgli la cittadinanza onoraria.

Un altro giocatore, sicuramente diverso dal punto di vista caratteriale, approdato a Napoli dal Psv è Noa Lang. L'olandese ha siglato la rete del momentaneo pareggio contro il Torino, poi annullato dal Var. Il classe 1999 martedì torna a casa, nella sua Olanda e nel suo Psv Stadion: la ricerca del riscatto passa da li, passa nel segno di Dries Mertens.