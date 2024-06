Due gare alle 21: per i tedeschi c’è la Svizzera. Germania tranquilla. Scozia-Ungheria è da dentro o fuori

"Penso che sia normale fare dei calcoli e discuterne, ma alla fine una cosa è certa: non posso chiedere ai miei di perdere intenzionalmente". Lo dice il tecnico della Germania Julian Nagelsmann (foto), che oggi alle 21 affronta la Svizzera, perché a Euro ‘24 è già tempo di capire gli incroci del tabellone dell’eliminazione diretta e al ct tedesco fanno notare che, se vincerà il gruppo A, già nei quarti rischia di trovare la Spagna. "Lo so, ma non ha senso dirlo a chi vive di spirito competitivo - spiega Nagelsmann. Normalmente, si scende in campo per vincere e per noi sarà così anche domani contro la Svizzera. Che, detto per inciso, è una rivale forte e con un ottimo tecnico. Ma noi vogliamo vincere". Sulla formazione che schiererà Nagelsmann ammette che "non credo che ci saranno dei cambiamenti", e questo nonostante la Germania abbia quattro uomini in diffida.

In contemporanea c’è il ct italiano dell’Ungheria Marco Rossi, che oggi trova la Scozia. "Siamo sulla stessa barca, entrambe vogliamo ottenere i tre punti, un successo potrebbe portarci alla fase a eliminazione diretta. Sono una formazione pericolosa per il loro atteggiamento, ma anche perché hanno giocatori di qualità come McGinn, Gilmour e soprattutto McTominay". L’Ungheria è ferma a zero punti: “Visti i risultati – ha spiegato il ct – per noi non c’è altra alternativa che vincere se vogliamo passare. Sappiamo che questa è una partita decisiva".