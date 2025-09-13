Duello a fondo classifica. Il Lumezzane è ancora a zero. Che occasione con la Triestina

LUMEZZANE (Brescia)La sfida delle 15.00 con la Triestina, per il Lumezzane, ha il sapore di un esame da non fallire. Gli alabardati, alle prese con seri problemi societari, chiudono la classifica attardati da una penalizzazione che nelle prossime settimane diventerà ancora più pesante. Al di sopra, l’unica compagine che finora non ha raccolto punti è proprio quella rossoblù, che ha inanellato tre ko dopo quello patito in Coppa Italia: "La gara per noi è molto importante - sintetizza mister Paci - ma voglio una squadra libera di testa, che giochi per la prestazione. La Triestina è una rivale forte. Noi dobbiamo riprendere dalla ripresa con l’Alcione e giocare per 90’ con quella grinta in più che può fare la differenza". Sul fronte della formazione, ballottaggi tra Drago e Filigheddu e tra Motta e Pagliari, mentre in avanti Donnarumma potrebbe partire dall’inizio al posto di Caccavo.

LUMEZZANE (4-3-3): Drago; Diodato, Pogliano, De Marino, Pagliari; Moscati, Paghera, Malotti; Rolando, Caccavo, Iori. All. Paci. L.M.