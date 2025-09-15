È 1-0 sull’Olympia. La Pontevecchio c’è, . Fastellini non sbaglia
PONTEVECCHIO 1 OLYMPIA THYRUS 0 PONTEVECCHIO (4-4-2): Kikkri; Zichella, Biavati, Checcaglini, Bartoli(1’ st Rosignoli); Orselli(41’ st Sevieri), Camilletti( 1’st Liberti),...
PONTEVECCHIO1OLYMPIA THYRUS0
PONTEVECCHIO (4-4-2): Kikkri; Zichella, Biavati, Checcaglini, Bartoli(1’ st Rosignoli); Orselli(41’ st Sevieri), Camilletti( 1’st Liberti), D’Ambrosio, Marinelli(22’ st Di Salvatore); Merli(1’ st Cesaroni), Fastellini. (A disp. Fondacci, Giametta, Pierassa, Cerrao) All. Caldarelli.
OLYMPIA THYRUS (4-4-2): Federici C.; Angeli, Giubilei(38’ st Federici A.), De Santis, Dita; Siragusa(18’ st Vaca), Sugoni A.(18’ st Miliacca), Grassi(14’ pt Bernardini), Poggi; Gesuele, Sugoni M.(7’ pt Quaranta). (A disp. Canclini, Franceschini, Sugoni N., Angeli) All. Sugoni.
ARBITRO: Bartolucci di Città di Castello (Valentini e Piccini) Marcatore: 31’ st Fastellini rig. NOTE: ammonizioni: Gesuele, Bartoli, D’Ambrosio, Giubilei, Bernardini. Espulsioni: 5’ pt Federici C (O), 43’ pt Biavati (P).
Alessio Fastellini stavolta non sbaglia. L’attaccante della Pontevecchio è implacabile dal dischetto e i ponteggiani superano di misura l’Olympia Thyrus centrando la prima vittoria.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su