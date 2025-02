È derby salvezza. Lecco o Pro Patria. Chi vince si rilancia

Lecco e Pro Patria scendono in campo per conquistare importantissimi punti salvezza. Quello che andrà in scena oggi pomeriggio al Rigamonti Ceppi, con inizio alle 17.30, sarà un derby lombardo molto importante per il futuro di due formazioni che, partite con ben altri propositi, si ritrovano a combattere per evitare di retrocedere clamorosamente in serie D. Il Lecco di Valente, quintultimo a quota 29, a -1 dalla salvezza diretta, proviene dal ko di Renate, maturato nei minuti finali. La Pro Patria, in crisi nerissima sette giorni fa, ha superato la Clodiense ma si trova ancora al terzultimo posto con 21 punti al suo attivo. I blucelesti potranno contare sull’aiuto del pubblico amico (previste oltre 2500 persone sugli spalti) per centrare la seconda vittoria interna consecutiva e provare ad imboccare quella rotta necessaria per centrare quantomeno una salvezza diretta ancora ampiamente alla portata. "Nello spogliatoio c’è la volontà di prendere la rotta positiva, dobbiamo scendere in campo e giocare con coraggio. Ci aspettiamo la spinta del nostro pubblico che a Meda ci ha fatto sentire a casa. La Pro Patria proviene da un successo, ha un’idea chiara di gioco e pressano in fase di non possesso". In casa lecchese, Martic ha recuperato, mentre Marrone non ce la fa, così come Mendoza (entrambi per problemi muscolari). Out per squalifica Stanga. All’andata vinsero 2-1 i tigrotti della Pro Patria che oggi arriveranno al Rigamonti Ceppi con l’idea del “colpaccio“. Alla vigilia Massimo Sala predica concentrazione ed equilibrio. "Dobbiamo rimanere concentrati sul presente, su una partita alla volta. La nostra posizione in classifica ci impone di battagliare in ogni partita, su ogni campo".

Probabili formazioni - Lecco (3-4-3) Furlan; Martic, Battistini, Ferrini; Grassini, Frigerio, Marino, Kritta; Sene, Sipos, Attys. All. Valente.Pro Patria (3-5-2): Rovida; Coccolo, Alcibiade, Reggiori; Somma, Nicco, Ferri, Piran, Toci; Beretta, Pitou. All.Sala.