E’ la giornata dei derby

Stavolta le sfide tra le squadre anconetane non mancheranno. È una seconda giornata nel girone A di Promozione con tre derby. Sarà un banco di prova importante per la matricola Castelfrettese attesa dalla prima trasferta ufficiale della nuova stagione dopo le due vittorie in casa tra Coppa Italia e campionato. La squadra allenata da Bugari sarà di scena in casa di una Montemarcianese reduce invece da due sconfitte. Quindi stati d’animo opposti per le due squadre. Si ritrovano invece di nuovo di fronte, a distanza di due settimane dal pareggio con quattro reti nell’andata di Coppa Italia e a pochi giorni dalla sfida di ritorno, Portuali Ancona e Vigor Castelfidardo, ma stavolta in campionato, entrambe a caccia della prima vittoria stagionale. L’Ostra cerca invece sul campo del Moie Vallesina quei punti sfuggiti immeritatamente sabato, in casa, contro la corazzata Alma Fano, che sul campo di Pianello è passata solo nel recupero. Ma ha fame di riscatto anche il Moie Vallesina che si è fatta rimontare al debutto perdendo sul campo della Nuova Real Metauro. Voglia di togliere quello zero in classifica anche in casa Biagio Nazzaro: la formazione di Chiaravalle cercherà di sbloccarsi domani sul campo della Pergolese. Sarà una domenica con tre partite in programma che chiuderanno così la seconda giornata. Oltre a Pergolese-Biagio Nazzaro ci sarà il debutto casalingo per la favorita Alma Fano contro il Tavullia Valfoglia. L’altro match è tra Gabicce Gradara e Vismara. Il programma.

PROMOZIONE, 2^ giornata (ore 15:30). GIRONE A. Oggi: Portuali Ancona-Vigor Castelfidardo (ore 14:30), Moie Vallesina-Ostra, Montemarcianese-Castelfrettese, San Costanzo Marottese-Lunano, Villa San Martino-Nuova Real Metauro. Domani: Pergolese-Biagio Nazzaro Chiaravalle (ore 15), Alma Fano-Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara-Vismara.

CLASSIFICA: Vismara, San Costanzo Marottese, Castelfrettese, Nuova Real Metauro, Gabicce Gradara, Lunano e Alma Fano 3; Vigor Castelfidardo e Pergolese 1; Moie Vallesina, Biagio Nazzaro, Ostra, Portuali Ancona, Tavullia Valfoglia, Villa San Martino e Montemarcianese 0.

Prossimo turno: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Montemarcianese, Castelfrettese-Alma Fano, Lunano-Gabicce Gradara, Nuova Real Metauro-San Costanzo Marottese, Ostra-Portuali Ancona, Tavullia Valfoglia-Pergolese, Villa San Martino-Moie Vallesina, Vigor Castelfidardo-Vismara.