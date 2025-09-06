E’ l’unico rimasto della passata stagione a difendere i pali del Castelfidardo: "Stiamo studiando la Sammaurese, giochiamo sempre per vincere». Osama, il "sopravvissuto» alla rivoluzione: "Lotteremo»

È l’unico rimasto della passata stagione, a difendere (i pali) del Castelfidardo nella seconda stagione di fila in D. Eyad Osama El Bazar, classe 2006, è pronto a iniziare il secondo campionato con i biancoverdi dopo le sette presenze della scorsa stagione. Un’annata da ricordare per i fidardensi protagonisti sia in Coppa Italia, eliminati solo dal Ravenna agli ottavi, squadra poi vincitrice della competizione. Con il poker di gol rifilato all’Ancona. Al Del Conero.

"Ho vissuto un anno fatto di alti e bassi - racconta Osama - iniziando a giocare a fine ottobre, collezionando 7 presenze. Purtroppo poi ho avuto un incidente in motorino che mi ha tenuto fermo per un mese. Ma mi ha dato ancora più motivazioni per tornare più forte riuscendo a giocare nella partita dove abbiamo ottenuto la salvezza, ad Ancona, vincendo 4-0, togliendomi così qualche soddisfazione". Ancona amara invece sei giorni fa con il ko ed eliminazione nel primo turno di Coppa Italia di D. "Una partita combattuta. Abbiamo fatto una buona prestazione, anche se sicuramente potevamo fare meglio. Purtroppo la gara si è decisa con un’autorete di Massa, un episodio sfortunato che però non cancella l’impegno e la dedizione del nostro compagno. Per il resto la squadra ha difeso bene, abbiamo tenuto testa a un avversario forte e questo ci dà fiducia per le prossime partite".

A partire da domani. Debutto in campionato, casalingo. Scenderà la Sammaurese. "La stiamo studiando. Hanno un attacco importante e sanno essere molto concreti, quindi dovremo restare sempre concentrati e compatti, senza lasciare spazi. Ma allo stesso tempo abbiamo le nostre qualità e sappiamo di potercela giocare. E poi è in casa e con l’aiuto del nostro pubblico punteremo sicuramente ai tre punti. Anche se la prima giornata racchiude sempre insidie non dimenticando le difficoltà del girone F composto da tutte squadre ben attrezzate". Per un Castelfidardo che deve ancora completare la rosa e che dovrà amalgamarsi visti i tanti volti nuovi. A parte Osama salito da Porto Recanati. "Sono nato in Egitto ma quando avevo 6 anni mi sono trasferito a Porto Recanati, la città dove sono cresciuto e dove ho iniziato a dare i primi calci a un pallone, nel settore giovanile del Portorecanati, fino ad arrivare all’esordio in prima squadra. Poi sono passato alla Recanatese per due stagioni, dove ho giocato nell’Under 17 e nella Primavera, collezionando molte panchine in prima squadra".