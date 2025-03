E’ un Progresso da urlo. Corticella travolto 4-0

Il Progresso di Davide Marchini si aggiudica con il roboante punteggio di 4-0 il sentito derby salvezza contro il Corticella e compie così un sensibile balzo in avanti per la permanenza in categoria.

La prima occasione dell’incontro, arrivata dopo soli due giri di orologio, è di stampo ospite: su un cross di Ercolani, Alboni è il più lesto ad avventarsi sulla sfera, ma la sua conclusione viene neutralizzata da Cheli.

Smaltita la paura, i padroni di casa iniziano a premere e, al 26’, trovano il gol che sblocca la partita: su una punizione dalla destra di Scalini, la difesa biancazzurra si dimentica di marcare il ‘piccoletto’ Matta che, di testa, gonfia la rete alle spalle di Malagoli.

Il Corticella accusa il colpo e, tre minuti più tardi, i rossoblù trovano il raddoppio: Brighi e Malagoli non si capiscono e combinano un patatrac, con Matta che, da autentico rapace d’area, si avventa sulla sfera ed insacca a porta sguarnita. Al 34’ serve un autentico miracolo dell’estremo difensore ospite per impedire ad una conclusione a botta sicura di Pinelli di gonfiare per la terza volta la rete.

Nella ripresa, il Corticella rientra in campo con il chiaro intento di riaprire la partita, ma a trovare il gol, al 17’, sarà ancora una volta il team di Castel Maggiore.

Su una punizione dalla destra di Scalini, Gessaroli tocca di mano e l’arbitro non può far altro che decretare il penalty: sul dischetto si presenta il neo-entrato Ferraresi che, con grande freddezza, non lascia scampo a Malagoli.

La band di Nesi sbanda paurosamente e, al 23’, è Maltoni a fallire un comodo tap-in a due passi dalla linea di porta. Al 35’ Mascanzoni lascia partire un bolide da fuori area che il portiere ospite è bravissimo a deviare in corner.

Il neo-entrato numero 11 locale si rifarà sei giri di orologio più tardi girando di testa in rete un pregevole cross di Bellisi e fissando così il punteggio sul definitivo 4-0.

In virtù di questo risultato, il Progresso sale al decimo posto in classifica a quota 33 punti mentre il Corticella, fermo a 29, dovrà cercare il pronto riscatto tra due settimane (quando ospiterà in casa il Fiorenzuola, ultimo in classifica) dopo la sosta per il Torneo di Viareggio.