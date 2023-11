Eccellenza (0-0). Angelana e Branca non si fanno male

ANGELANA

ANGELANA (4-3-3) Battistelli, Pauselli, Bocci, Melillo, Bolletta; Ravanelli (43’st Barili), Gabrielli, Bartolini; Vitaloni (7’st Lo Gelfo), Colombi, Luparini (12’st Confessore). All. Cotroneo

BRANCA (4-4-2): Lapazio, Patrignani (43’st Balbuena), Roscini, Giambi, Fondacci, Gatti, Benedetti, De Iuliis (27’st Matarazzi), Mangiaratti; Fastellini, Marchi. All.: Lisarelli

Arbitro: Palombi di Terni (Spena, Papapietro)

NOTE: Espulso al 23’st Roscini (B) per doppia ammonizione. Ammoniti: Fastellini (B).

Reti bianche al Migaghelli fra Angelana e Branca con i giallorossi di casa che vedono l’Acf Foligno allungare in vetta portandosi a più 3. Il Branca protesta al 32’ per un’uscita di Battistelli su Fastellini: per Palombi ed il primo assistente Spena è tutto regolare. Protagonista Battistelli, stavolta con una parata, al 34’ sul destro dal limite di De Santis, che certifica 10 minuti di supremazia brancaiola. Primo tempo che si chiude con la conclusione a fil di palo di Benedetti. Al 68’ gli ospiti restano in dieci per il secondo giallo rimediato da Patrignani, che ferma Bartolini fallosamente. La girata di Ravanelli si stampa sul palo. Mangiaratti sfiora il vantaggio in contropiede.