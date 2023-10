Eccellenza (1-1). Olympia Thyrus, è pari con il Pontevalleceppi

OLYMPIA THYRUS

1

PONTEVALLECEPPI

1

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Siragusa, Mencarino, Mengoni, Giubilei, Federici, Poggi, Grassi, Angeli, Agostini, Sugoni N. (Pataro, Scopertini, Marchetti, Filipponi, Sugoni A., Nunzi, Lucidi, Mazzoni, Sugoni Mat). All.: Sugoni Mar.

PONTEVALLECEPPI Biscarini, Cerboni, Covarelli, Bettiol, Ravanelli, Ricci, Dyrma, Procacci, Retini, Finetti, Silvestri. A disp.: Brachelente, Puletti, Zaroli, Bazzarri, Dolcini, Buonavolontà, Mala, Dragoni, Urbanelli. All.: Polverini

Arbitro: Aratri di Bari (Silvioli-Castellani di Foligno). Reti: 29’ pt Retini (P), 30’ st Lucidi (O).

NOTE: spettatori 100 circa.

Un punto per uno che non serve ad Olympia Thyrus e Pontevalleceppi che, dopo l’1-1, restano relegate all’ultimo posto in classifica di Eccellenza. Una gara che sembra incanalarsi sui binari giusti per il Pontevalleceppi, privo di Dragoni e Urbanelli, che trova il gol con Retini. Nella ripresa, però, l’Olympia Thyrus si getta in avanti alla disperata ricerca del pari e trova la rete dell’1-1 con il neo entrato Lucidi, abile a superare Biscarini su azione d’angolo.