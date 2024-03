Eccellenza, animi agitati nella tifoseria dei "senzatesta». Si prospetta l’idea di un ricorso a breve. Osimana, maxi squalifica dal Diana. E una stangata da 5mila euro

Forse vogliono far finire il calcio a Osimo. Lo si evince dalla mano pesantissima ed eccessiva del giudice sportivo sull’Osimana. Dopo il danno, con l’eliminazione mercoledì dalla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, ad opera degli umbri dell’Atletico Bmg negli ottavi, dopo due gare, soprattutto quella di andata, condite dai errori arbitrali a sfavore dei "senzatesta", ecco l’enorme beffa con la maxi squalifica del campo di gioco, il Diana, fino al 30 agosto 2025 con decorrenza immediata, con i giallorossi costretti a giocare in campo neutro a porte chiuse oltre a un’ammenda di euro 5mila euro. Il tutto, si legge nel comunicato 302 di ieri della Lnd, "per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara (mercoledì a Massa Martana, ndr), rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo della Quaterna Arbitrale. In particolare, nel corso del secondo tempo, tali sostenitori si accanivano nel reiterato lancio di sputi, oggetti (bicchieri, lattine, fumogeni, accendini, monete, pietre e liquidi) all’indirizzo di un assistente che veniva colpito. Tali condotte costringevano l’arbitro a interrompere la gara in due occasioni".

Nel comunicato viene riportato di un lancio di urina sempre verso l’assistente e di un presunto "sasso che lo colpiva alla testa, procurandogli forte dolore e un evidente ematoma alla testa". In campo, squalifica fino al 30 aprile per i giocatori Bellucci e Riccardo Fermani e per quattro giornate a Bambozzi, tutti e tre espulsi dalla panchina. In mattinata, era stato diramato un comunicato della società giallorossa polemico nei confronti dell’atteggiamento della quaterna arbitrale di mercoledì minacciando di valutare "se continuare in un mondo a cui credevamo o lasciare il giocattolo decisamente rotto". Dopo la stangata che ai più sembra ingiusta di ieri c’è seriamente il rischio che i dirigenti giallorossi sfiduciati possano alzare bandiera bianca. Domenica potrebbe essere a rischio anche la partita interna contro il Montefano per motivi organizzativi, ma anche di protesta verso queste decisioni che appaiono davvero sproporzionate. Ricorso quasi certo.