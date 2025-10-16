Eccellenza: battuti pierantonio e terni fc. Narnese-Atletico Bmg è la finale di Coppa

Sarà Narnese-Atletico Bmg la finale di Coppa di Eccellenza che si disputerà martedì 6 gennaio. Nel ritorno delle semifinali, dopo il 2-2 dell’andata, al Gubbiotti, la Narnese ha battuto 3-1 il Pierantonio. Vantaggio rossoblù con Leone, pari di Carrello nella ripresa. Pierantonio che resta in dieci per il rosso a Buzzi. La Narnese ne approfitta subito tornando avanti con Petrini, poi il Pierantonio resta anche in nove per il rosso a Gaggioli e i rossoblù di casa trovano il tris con Learco Rossi. Finale convulso ma la festa è tutta della Narnese.

Nell’altra semifinale l’Atletico Bmg ha battuto 4-3 ai rigori il Terni Fc dopo lo 0-0 al 90’. Un pari con pochissime emozioni da una parte e dall’altra, anche a causa delle condizioni del terreno di gioco di Pozzo. Il portiere ternano Catalani bravo a salvare su Dantraccoli al 24’. Terni Fc pericoloso due volte, nel finale, con il neo entrato Giacomelli. Tozzi Borsoi gioca anche la carta Bagnato, al posto di Leonardi, mentre Proietti inserisce i giovani Petterini e Passaquieti che poi si riveleranno decisivi dal dischetto. Verdetto ai rigori.