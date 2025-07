Eccellenza. Civitanovese, in stand by le trattative societarie

Altri due giorni di attesa. Poi si dovrebbe sapere, una volta per tutte, se la Civitanovese passerà agli acquirenti oppure resterà nelle mani dell’attuale patron Mauro Profili. Nonostante le tante occasioni in cui si è parlato di varie giornate come quelle decisive e poi si è andati avanti di rimando in rimando, la sensazione è che stavolta si sia giunti realmente ad un bivio. Prendere o lasciare. Sarebbe infatti fissato a mercoledì il famoso incontro da un non precisato notaio che ospiterà le due parti in causa per, eventualmente, procedere al passaggio delle quote. Gli acquirenti, è bene ribadirlo, fanno riferimento all’imprenditore laziale Davide Ciaccia e all’ex dirigente calcistico Claudio Dell’Uomo. Agli indirizzi di quella che potrebbe essere la futura dirigenza non è ancora pervenuta la delega tecnica per operare sul mercato ed è questo uno dei tanti motivi che porta a pensare che le sensazioni circa il buon esito dell’operazione non siano ancora quelle positive. Sembra un paradosso, ma tant’è. In molti sono pronti a scommettere che alla fine non se ne farà nulla. A quel punto Profili si avvierebbe al suo nono anno consecutivo alla guida del club rossoblù. Non è ancora chiaro se il massimo vertice societario si sia mosso sottotraccia per redigere un piano B, in caso di mancata cessione. Qualcosa si era mosso soltanto qualche settimana fa, quando ad un certo punto sembrava che la società restasse nelle sua mani. Nella fattispecie, Profili aveva avviato dei contatti con Paolo Pochetti (ex dg del Chieti) e Paolo D’Ercole, ex ds del Teramo. Ma questi discorsi potrebbero essere ormai tramontati. Anche da ambienti legati alla parte acquirente trapela l’intenzione di adottare piste alternative in caso di mancata acquisizione della Civitanovese. Secondo alcuni, non è escluso l’interesse per altre realtà calcistiche.

f.r.