Eccellenza. Colpo della Narnese. Torna il fantasista Zhar

La Narnese piazza il super colpo in attacco. Il presidente Paolo Garofoli e il ds Gianluca Gambini hanno definito il ritorno del fantasista Ayoub Zhar (99). Zhar arrivò a Narni nell’estate del 2020, voluto dal ds Gambini che lo prelevò dalla Vigor Acquapendente dopo aver militato in Eccellenza e Promozione laziale. Il fantasista marocchino conosceva già Narni per aver giocato una stagione nel settore giovanile rossoblù. Tante richieste dalla D per lui, dopo la rescissione con la Sangiovannese, poi la decisione di tornare a Narni, anche un po’ per riconoscenza verso il club che gli ha dato modo di mettersi in mostra e salire in serie D. Mercato che non si chiude qui per la Narnese, anche perché sono due gli attaccanti che hanno lasciato Narni. Dopo l’approdo di Roberto Rocchi (86) all’Acf Foligno, ufficiale anche il ritorno in Campania di Vincenzo Di Dato (00) che vestirà la maglia del Capri. Il ds Gambini è sempre al lavoro vigile sul mercato.