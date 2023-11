Eccellenza: è 1-1. Castiglione avanti con Ndaye. Narnese, pari dal dischetto

CASTIGLIONE DEL LAGO

CASTIGLIONE: Balli, Dedja (10’st Jeffrey), Corelli, Tondini, Mendes Donzelli (35’st Gbale), Conti, Minuti (37’st Galeotti), Myrtollari, Ndiaye, Barbarossa, Del Gaudio (19’st Corrado). A disp.: Bazzucchi, Bevilacqua, Rondoni, Scarpini, Trepiedi. All. Tomassoli

NARNESE: Rossi, Blasi, Grifoni, Mariani (17’st Colangelo), Ponti, Aldair, Mora (10’st Di Dato), Petrini, Rocchi (29’st Quondam), Principi (40’st Allegrucci), Perotti. A dis: Cordoano, Picchiantano, Ceccarelli, Mascherucci, Conti. All. Sabatini

Arbitro: Temperoni di Terni (Giacometti-Conicella). Reti: 14’pt Ndaye, 20’st Di Dato rig.

Note: spettatori 200 circa.

Espulso: Ponti (N) per doppia ammonizione. Recupero: pt 2, st 4’.

La Narnese torna a fare punti dopo le ultime due sconfitte e ferma la corsa di un Castiglione del Lago sempre più rivelazione del campionato. I lacustri vanno in vantaggio dopo 14 minuti con il solito Ndaye, micidiale nel battere Rossi per l’1-0 dei padroni di casa. Sabatini nell’intervallo getta nella mischia Di Dato, non al meglio, e il fantasista conquista, per un fallo ai suoi danni da parte di Jeffrey, e poi trasforma, il rigore del definitivo 1-1.