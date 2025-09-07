Eccellenza e Promozione. Coppa Italia da brividi

Per la Coppa Italia di Eccellenza oggi alle ore 15 si giocano le gare di ritorno del primo turno. Si qualifica la squadra che avrà ottenuto più punti tra andata e ritorno. In caso di parità di punti, vince chi ha segnato più gol. Se anche il numero di gol è lo stesso, si passerà direttamente ai calci di rigore. Invece, alle 15:30 per la Coppa Italia di Promozione, si giocano le 2° gare del triangolare di qualificazione del 1° turno. Il terzo ed ultimo turno si disputerà il 17 settembre. Queste le gare odierne in programma.

ECCELLENZASigna 1914-Lastrigiana (all’andata 1-2: Sarti, L. Tempesti, Crini). Arbitro: Danesi di Pistoia. Al "Bisenzio" si prevede una sfida interessante con il Signa deciso a ribaltare lo svantaggio. Grassina-Figline (0-1: Bibaj). Arbitro: Fantoni sez. Valdarno. Senza Travagli, Alfarano e Meazzini al Grassina servirà una prova di forza. Figline privo di Adami con Lorenzo Matteo in forte dubbio. Antella 99-Affrico (1-2: Gigli, Papini, Chiaramonti). Arbitro: Carnevali di Prato. Ai ‘Ponti’ di Bagno a Ripoli, l’Affrico senza Benvenuti e Rocchini darà battaglia per superare il turno. All’Antella di Iacobelli servono due gol in più per ribaltare il risultato. Rondinella-Montespertoli (2-0: Polo, Vezzi). Arbitro: Sarchini di Firenze. Con il rassicurante doppio vantaggio, la Rondinella si affida a Polo e Vezzi per chiudere definitivamente il conto.

PROMOZIONEQuesto il programma completo: Cerbaia-Sancascianese (riposa Ginestra F.na) arbitro: Iacobellis di Pisa; Jolo-Cubino (riposa Settimello) arbitro: Sow di Pistoia; Barberino Tavarnelle-C.S. Lebowski (riposa Firenze Ovest) arbitro: Castrignanò di Pontedera; Fiesole-Settignanese (riposa Resco Reggello) arbitro: Angileri di Empoli; San Piero a Sieve-Fortis Juventus (riposa Luco) arbitro: Di Sacco di Pisa, Pontassieve-A.G. Dicomano (riposa Audax Rufina) arbitro: Subhan di Pontedera.

G. PuleriFoto: Cragno (Pontassieve)