Eccellenza. Ellera e Terni Fc non si fanno male. Bagnato risponde a Tempesta

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Della Rocca, De Palma, Cenerini, Consonni; Piccioli, Ndedi, Campelli (34’st Trinchese), Bocci (43’st Di Muni), Rossi (47’st Boldrini), Tempesta. A disp.: Guerra, Morlunghi, Bartoli, Fuscagni, Tarpani, Mariotti. All.: Bisello Ragno.

TERNI FC (4-3-3): Cunzi; Dianda, Romeo, Gaggiotti, Flavioni; Carletti, Fabris (22’st Leonardi), Bagnato; Pacilli (30’st Pucci), Pescicani 6,5 (43’st Malerba s.v.), Lora Almonte 6 (22’st Potenza 6). A disp.: Ambrogi, Cianchetta, Proietti, Ronconi, Valerio. All.: Borrello.

Arbitro: Kandli di Foligno (Benedetti, Bicaroni). Reti: 43’pt Tempesta, 4’st Bagnato (rig.).

NOTE: ammoniti: Piccioli, Consonni (E), Fabris, Potenza (T). Spettatori: 150 circa.

Un punto per parte fra Ellera e Terni Fc. Cinque minuti e Rossi sporca i guanti a Cunzi, Della Rocca serve a rimorchio il bomber biancoceleste che da fermo lascia partire un gran destro, attento l’estremo difensore ternano a respingere in corner. Al 27’ il Terni passa in vantaggio con l’ex Gaggiotti, ferma però tutto il guardalinee per un presunto offside. A 3 minuti dallo scadere l’Ellera si divora il gol del vantaggio, Rossi lanciato a tu per tu con Cunzi calcia clamorosamente sul palo, sulla respinta Piccioli impegna Cunzi in una grande parata. Passano 60 secondi e Rossi fa passare la palla fra palo e portiere, sulla sfera arriva Tempesta quando la palla aveva però già superato la linea, la rete è quindi di Rossi. Dopo 4 minuti dall’inizio del secondo tempo il Terni fc svolta la gara, grande imbucata di Pacilli per Bagnato, gran destro del numero 22 ospite, attento però nella respinta Segoloni, sul pallone si avventa Pescicani che viene atterrato, per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore, dal dischetto va Bagnato che fa 1-1.