Eccellenza: finisce 1-2. Lama torna a sorridere. Il Pierantonio si arrende

PIERANTONIO

1

LAMA

2

PIERANTONIO: Zandrini, Pettinelli, Capati, Gaggioli, Bei, Scarlino, Salis M., Polidori, Aronni, Piergentili, Lanzi. (Falconi, Francioni, Sannipoli, Allegrucci, Mancinelli, Piras, Passeri, Cesarini, Mortaro). All.: Marconi (Bruni squalificato).

LAMA: Scarselli, Ferri, Volpi, Arcaleni, Cappellacci, Petricci, Marinelli, Lignani, Laurenzi, Bartoccini, Braccalenti. A disp.: Mariangioli, Lomarini, Foti, Bizzirri, Bartolucci, Farfallini, Mariotti, Familia, Campagna. All.: Borgo

Arbitro: Antonelli di Foligno (Biagiotti di Gubbio-Frizza di Perugia)

Marcatori: 19’ st Laurenzi (L), 39’ st Braccalenti (L), 52’ st Mortaro (P).

Una boccata d’ossigeno per il Lama che sbanca il Marinelli e ritrova la vittoria, cancellando il malessere generato dalle ultime due sconfitte. Delusione cocente invece, in casa Pierantonio. La gara si sblocca nella ripresa quando Laurenzi, titolare al posto di Bartolucci, firma l’1-0. Braccalenti raddoppia . Nel finale arriva il gol di Mortaro. Prima della gara giocatori in campo accompagnati dai bambini del neonato settore giovanile.