ECCELLENZA Il Castiglione ancora più su Ndaye piega il Tavernelle

TAVERNELLE

0

CASTIGLIONE DEL LAGO

1

TAVERNELLE: De Marco, Orlandi, Polpetta, Antolini, Fiorucci, Ceccarelli, Russo, Graziani, Cacciamano, Salvucci, Patalocco. A disp.: Cardinali, Mencarelli, Fahimi, Andreoli, Vitali, Ceccomori, Arcioni, Pieravanti, Belardinelli. All.: Valentini

CASTIGLIONE DEL LAGO: Balli, Dedja, Corelli, Barbarossa R., Mendes Donzelli, Myrtollari, Minuti, Galeotti, Ndaye, Barbarossa F., Del Gaudio. A disp.: Bazzucchi, Scarpini, Rondoni, Akhigbe, Trippiedi, Versiglioni, Ricciarelli, Corrado, Gbale. All.: Tomassoli

Arbitro: Nykolyn di Gubbio (Suriani-Millasi di Perugia). Rete: 41’ pt Ndaye.

NOTE: spettatori 250 circa.

Il Castiglione del Lago non si ferma più. La formazione di Tomassoli sbanca anche il Moratti di Tavernelle portandosi al quarto posto, a sole 5 lunghezze dall’Acf Foligno capolista. A decidere la gara è il solito Ndaye, quarto centro in campionato, che supera De Marco al 41’ del primo tempo. Il Tavernelle prova il tutto per tutto nella ripresa ma la linea difensiva dei lacustri tiene.