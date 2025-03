Eccellenza. Il Città di Castello si arrende in dieci nel finale. Umbertide Agape conquista 3 punti per la salvezza

CITTÀ DI CASTELLO 0 UMBERTIDE AGAPE 3

CITTÀ DI CASTELLO: Marasescu 5,5, Laurenzi 6 (40’ s.t. Babei s.v.), Djabar 4,5, Jallow 5,5 (33’ s.t. Muca 5), Mouafiri 5, D’Alessandro Gabriele 6, Balocchi 6 (10’ s.t. Riberti 5,5), Franceschi 5, Piselli 5, D’Alessandro Raffaele 6, Cristiano 6. All. Mambrini 6

UMBERTIDE AGAPE: Landi 6, Luchetti 6, Benedetti 6, Morandini 6,5, Grilli 6, Capati 6, Corrado 6 (33’ s.t. Bennani 6), Polidoro 6 (28’ s.t. Nicoletti 7), Bigarelli 6,5 (45’ s.t. Aversario s.v.), Giuliani 7 (38’ s.t. Paciotti 6), Volpi 6,5. All. Sabatini 6

Arbitro: Padalino di Terni 6

Marcatore: 29’ s.t. Nicoletti, 34’ s.t. Giuliani, 41’ s.t. Bigarelli

Note: al 25’ s.t. espulso Djabar per doppia ammonizione

CITTÀ DI CASTELLO - Con 3 gol nell’ultimo quarto d’ora ad un avversario ridotto in 10 uomini, l’Umbertide Agape conquista 3 punti preziosi in chiave salvezza. Il Città di Castello si fa preferire nel primo tempo: al 9’ una punizione indiretta in area di Laurenzi è respinta dalla barriera, al 35’ Raffaele D’Alessandro conclude sull’esterno della rete, al 43’ Laurenzi serve un ottimo pallone a Franceschi, che di testa spreca.

L’Umbertide Agape, dopo 45’ assai deludenti, sale decisamente di tono nella ripresa: grande azione di Giuliani al 17’ che salta 3 avversari e va al tiro, il portiere respinge, Corrado ribadisce in gol ma la rete è annullata per fuorigioco.

Al 25’ Djabar atterra Volpi poco fuori l’area e rimedia la seconda ammonizione e la conseguente espulsione. Al 29’, su punizione dalla sinistra, interviene Nicoletti (in campo da appena 1’) ed insacca nonostante il tentativo di Marasescu. Passano 5’ e Giuliani sfrutta una verticalizzazione, dribbla il portiere e firma il raddoppio, quindi al 41’ Bigarelli cala il tris al 41’ con un tiro da centro area.

Paolo Cocchieri