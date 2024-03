Eccellenza Il Città di Castello affronta il Branca. Servono i 3 punti per allontanare la zona play out

CITTA’DI CASTELLO - Contro il Branca per il Città di Castello servirà la vittoria per allontanare di nuovo la zona play out. L’incredibile pareggio nella gara di domenica scorsa a Pierantonio, quando i biancorossi avanti per 2-0 alla fine del primo tempo sono stati raggiunti in pochi attimi dai padroni di casa, ha di nuovo ricacciato la truppa di Antonio Armillei nelle zone poco sicure di una classifica che è comunque molto fluida. Ragion per cui per Peluso e compagni i novanti minuti di oggi contro gli eugubini sono di capitale importanza per rimettersi in marcia verso una tranquilla salvezza diretta. L’undici di Lisarelli, che ha vinto una sola partita in trasferta ma ne ha pareggiate ben sei, risulta perciò un avversario ostico per tutti, anche per il Città di Castello che dovrà ottenere tra le mura amiche del “Bernicchi” i punti necessari per una tranquilla fase finale di campionato: infatti da qui al termine sono ben quattro le gare che i tifernati giocheranno in casa, due di queste però con Foligno e Terni, contro le due in trasferta. Non ci sono squalificati in nessuna delle due formazioni e c’è curiosità per capire se mister Armillei riproporrà l’undici di Pierantonio con Peluso e Valori contemporaneamente in campo e Giannò arretrato sulla linea di difesa.

C.DI CASTELLO: Palazzini, Giannò, Caruso, Capezzuto, Tersini, Cusanno, Pupo Posada, Mattei, Valori, Peluso, Giabbecucci.

Arbitro: Simone Pannacci di Perugia (Krriku e Angelucci).