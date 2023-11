Eccellenza. Il Tavernelle la ribalta in casa allo scadere. Il Lama viene beffato 2-1

TAVERNELLE

2

LAMA

1

TAVERNELLE: De Marco, Ceccomori, Polpetta, Antolini, Fiorucci, Vitali, Graziani, Cerboni, Russo, Salvucci, Patalocco. (Ercolanoni, Orlandi, Mencarelli, Ferricelli, Arcioni, Belardinelli, Ceccarelli, Cacciamano, Andreoli).All: Valentini

LAMA: Mariangioli, Ferri, Volpi, Bernicchi, Cappellacci, Petricci, Arcaleni, Lignani, Laurenzi, Bartoccini, Braccalenti. A disp.: Scarselli, Bizzirri, Bartolucci, Farfallini, Foti, Campagna, Marinelli, Lomarini, Familia. All.: Borgo

Arbitro: Vitali di Perugia (Caravella-Chiara Trotta di Perugia)

Reti: 9’ st Lignani (L), 39’ st Andreoli (T), 47’ st Russo (T). NOTE: spettatori 200 circa.

Il Tavernelle non stecca l’appuntamento con la vittoria e abbandonano l’ultimo posto in classifica. Cade invece il Lama, in vantaggio con Lignani dopo 9 minuti. All’81’ Andreoli fa 1-1. Russo fa esplodere il Moratti.