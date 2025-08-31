Eccellenza, la fase eliminatoria. Coppa, oggi l’ultima giornata. Tutte le sfide dei quattro gironi

Ultima giornata della fase eliminatoria di coppa di Eccellenza per conoscere le tre semifinaliste che si andranno aggiungere al Pierantonio, già qualificato dopo le prime due giornate. Fischio di inizio alle 16,30 su tutti i campi. Si qualificano alle semifinali solo le prime classificate di ciascuno dei 4 gironi. Domenica prossima è in programma la terza e ultima giornata. Semifinali in gare di andata e ritorno, finalissima in gara unica in programma il giorno dell’Epifania. In caso di arrivo a pari punti si valuta prima la differenza reti negli scontri diretti, poi la differenza reti complessiva. A seguire, il maggior numero di gol segnati, il minor numero di gol subiti e la classifica disciplina. Nel girone B big match Pietralunghese-Terni Fc, con la Nuova Alba che spera in un pareggio. Nel girone C sarà Atletico Bmg-Spoleto a decidere la semifinalista, mentre nel girone D Angelana e Narnese si giocano il passaggio del turno andando a far visita, rispettivamente, ad Olympia Thyrus e San Venanzo.

Girone A: Ellera-Bastia, Pierantonio-Pontevecchio. Classifica: Pierantonio 6, Ellera 3, Pontevecchio 1, Bastia 1.

Girone B: Pietralunghese-Terni Fc, Pontevalleceppi Ripa-Nuova Alba. Classifica: Terni Fc 4, Nuova Alba 4, Pietralunghese 3, Pontevalleceppi Ripa 0.

Girone C: Atletico Bmg-Spoleto, Tavernelle-Santa Sabina. Classifica: Spoleto 6, A. Bmg 4, Santa Sabina 1*, Tavernelle 0.

Girone D: Olympia Thyrus-Angelana, San Venanzo-Narnese. Classifica: Narnese 4, Angelana 4, San Venanzo 1, Olympia 1.