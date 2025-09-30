Acquista il giornale
Eccellenza. La Pietralunghese fermata dal Pierantonio. Ma con un punto mantiene la vetta del campionato

Un derby del tartufo a reti bianche. La Pietralunghese viene fermata sullo 0-0 dal Pierantonio ma mantiene comunque la vetta...

di NICOLA AGOSTINI
30 settembre 2025
Un derby del tartufo a reti bianche. La Pietralunghese viene fermata sullo 0-0 dal Pierantonio ma mantiene comunque la vetta del campionato di Eccellenza, seppure in coabitazione con Terni Fc, Angelana e Spoleto. Un punto che alla fine viene accolto di buon grado dal tecnico Luca Pierotti. "Sì perché ci siamo trovati di fronte un avversario forte come il Pierantonio. Non è stato un match spettacolare – sottolinea il tecnico della Pietralunghese – perché la posta in palio era alta e abbiamo badato entrambe, prima di tutto, a non prenderle. E dico che ci può stare in gare come queste. Siamo comunque primi? Ma a questo punto della stagione non ha veramente senso guardare la classifica. Noi dobbiamo crescere come squadra, rodare i meccanismi e pedalare durante la settimana". Un campionato di Eccellenza che fatica ancora ad eleggere una lepre, con i numeri che testimoniano un grande equilibrio: 16 squadre raccolte in 6 punti. "Lo ripeto – continua Pierotti - ancora siamo agli albori di una stagione che si preannuncia complicata e piena di ostacoli soprattutto per chi, come noi, vuole provare a recitare un ruolo da protagonista. Ci sono squadre attrezzate e con giocatori di qualità e ogni partita è complicata. Ne è un esempio anche la gara con il Pierantonio. Abbiamo provato a vincere la gara, chiudendo con quattro attaccanti ma non ci siamo riusciti. Prendiamo questo punto guardando il bicchiere mezzo pieno e pensiamo alla prossima sfida". Appuntamento domenica prossima, alle ore 15, al Martinelli contro un Pontevalleceppi Ripa reduce dallo 0-3 interno contro l’Olympia Thyrus.

© Riproduzione riservata

