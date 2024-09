Eccellenza. Legnano, parla Pogliani: "Benedetto tuttora amministratore unico»

Situazione delicata in casa Legnano: con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, il nuovo dg Eros Pogliani (nella foto) ha voluto fare delle precisazioni riguardo alcuni passaggi della sua conferenza stampa di una settimana fa. "Quando ho parlato della possibilità concreta che il Legnano non sarebbe riuscito neppure a giocare le prime partite del campionato mi riferivo a mancanze non attribuibili al Presidente Enea Benedetto. Ho erroneamente riferito che il sig. Sergio Zoppi era stato vice-presidente della Caronnese, ma su quel punto ho sbagliato, in quanto non ha mai ricoperto questa carica. Quando ho parlato di creditori che si fanno avanti con me e che pretendono di essere saldati, preciso che non conosco la reale debenza di queste somme da parte della società e che pertanto le stesse saranno vagliate dai legali. Io mi limito a segnalare, come chiarito dall’Avvocato alla conferenza stampa, che finché non saranno dissequestrate le quote l’Amministratore Unico e Presidente è il dott. Enea Benedetto. Ho la gestione del ramo d’azienda relativo alla prima squadra ed alla formazione Juniores. Il momento è critico e non bisogna lasciare aperti fraintendimenti con le proprie dichiarazioni".R.S.