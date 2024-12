Eccellenza. Legnano, una nuova era. Porro: "Ci rialzeremo»

Domenica prossima a Robbio, il Legnano del nuovo corso targato Gianluca Porro si giocherà un importante scontro diretto per tentare di risalire nella graduatoria del girone A del campionato d’Eccellenza. I lilla, come ha sottolineato il tecnico nel post-partita di domenica scorsa allo stadio Mari (dopo il 2-2 con il Saronno), devono avere come punto di partenza del proprio lavoro settimanale quella prestazione e quel risultato. A giorni potrebbero arrivare dei rinforzi, studiati in questo periodo del mercato di riparazione invernale dal nuovo direttore generale Roberto Nava, mentre Nicola Caserta ha assunto la carica di direttore organizzativo, ruolo sempre più importante nei club che si strutturano ad alti livelli.

Un riassetto nell’organigramma dei lilla voluto dal presidente Sergio Zoppi, che settimana scorsa ha esonerato il precedente dg Eros Pogliani e l’allenatore Luca Cataldo. Tocca ora a Porro provare a tirare fuori dalle secche il Legnano: domenica ha schierato i suoi con un 4-2-3-1, interpretato con ordine e cuore dai giovani giocatori lilla. "La squadra ha dimostrato - osserva il nuovo tecnico - voglia di lavorare, di uscire dalle difficoltà. La gara con il Saronno ha fatto capire che se si sta sul pezzo, si può fare quello che oggi può apparire un’impresa, ma che siamo tutti convinti di poter fare, con la società davanti a tutti, dopo che ha fatto sacrifici ed è pronta a farne ancora, standoci sempre vicina. I ragazzi hanno dato una risposta straordinaria. Il punto con il Saronno, per come è stata raddrizzata la partita, ha un valore molto importante". Per lo scontro di Robbio, il tecnico aggiunge: "Non ci devono essere trionfalismi, ma dobbiamo cominciare a costruire il nostro percorso: i ragazzi mi hanno fatto vedere qualcosa di importante, da lì dobbiamo ripartire per cercare solamente di migliorare". Ed è quello che si augurano anche i tifosi lilla, desiderosi di vedere navigare la squadra del cuore in acque decisamente più tranquille.