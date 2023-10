Eccellenza. Narnese, seconda sconfitta di fila. L’Angelana passa allo scadere

Narnese

1

Angelana

2

NARNESE: Rossi 6.5, Blasi 5.5, Grifoni 5.5, Silveri 6 ( 8’ st. Mariani s.v.)( 36’ st. Colangelo s.v.), Ponti 6, Aldaire 5.5, Mora 6.5 ( 23’ st. Quondam 5.5), Petrini 6, Rocchi 6, Principi 6.5 ( 8’ st. Di dato 5.5), Perotti 5.5. All. Sabtini 5

ANGELANA: Battisteli 6, Pauselli 6.5, Bolletta 6, Gabrielli 6.5, Bocci 6, Melillo 6, Vitaloni 6 ( 36’ st. Lo Gelso), Bartolini 6, Colombini 6.5, Ravanelli 6.5, Luparinbi 6 ( 21’ st. Confessore 6.5). All. Cotroneo 6.5

Arbitro: Brozzoni di Bergamo 6

Reti: 9’ Ponti, 10’ st. Ravanelli, 47’ st. Colombi.

NARNI - Seconda sconfitta consecutiva per la Narnese. L’Angelana ottiene il gol vittoria in pieno recupero. Gli ospiti quindi blindano la seconda posizione in classifica, in casa Narnese non si fanno drammi. Al 9’ minuto subito in vantaggio la compagine di casa con Ponti che prende l’ascensore per deviare in rete di testa un corner battuto da Principi. Gli ospiti si fanno attendere per la reazione corre il minuto 26’ quando Bartolini vede la porta dei rossoblù ma manda a lato. Fa il bis il suo compagno Pauselli che con un fendente colpisce l’esterno della rete. Allo scadere della prima frazione Perotti va al tiro in area smorzato da un difensore che agevola l’intervento del portiere. Nella ripresa al 10’ arriva il pareggio per l’Angelana, cross proveniente dalla sinistra sul quale si avventa Ravanelli che batte Rossi. La Narnese tira i remi in barca e alla mezz’ora gli ospiti su punizione vanno vicini al gol. Al 40’ ancora Angelana, Colombi va al colpo di testa chirugico, Rossi si supera deviando. Passano tre minuti e testa di Bolletta a lato di un soffio. Al 47’ arriva il gol partita dell’Angelana, Confessore serve Colombi che segna.

Luca Pelusi