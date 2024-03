Eccellenza. Narnese, si gioca. Oggi c’è l’anticipo con il Castiglione

Da una parte ritrovare la vittoria in casa che manca dal 10 dicembre, dall’altra tornare al successo dopo il pari contro il Tavernelle e il ko a tavolino con l’Ellera confermato proprio ieri dal Giudice sportivo. Visioni diverse, stesso obiettivo per Narnese e Castiglione del Lago che aprono oggi il quadro della ventiquattresima giornata di Eccellenza. Fischio di inizio alle 14,45 al Gubbiotti in una gara fondamentale per entrambe. La sconfitta di domenica scorsa contro l’Angelana, arrivata dopo 6 pareggi consecutivi, ha riportato la Narnese ai margini della zona playout. 28 punti per i rossoblù quintultimi insieme a Branca e Città di Castello. Il pari di domenica scorsa a Tavernelle ha lasciato tanto amaro in bocca ai lacustri di Valeriano Recchi, raggiunti in extremis dai gialloverdi e adesso a quota 34 punti. Narnese ancora senza Zhar. Nel Castiglione del Lago due assenze pesanti: Mendes e bomber Bebeto squalificati. Arbitra Nykolyn di Gubbio, assistenti Di Giuseppe di Terni e Amici di Foligno.