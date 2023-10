Eccellenza. Nestor, pareggio con il Branca. Pesa il rigore fallito

NESTOR

1

BRANCA

1

NESTOR: Baldoni Tiberi, Binaglia, Vestrelli, Covarelli, Alabastri, Ciurnelli, Faraghini, Mancinelli, Carrer, Paradisi, Mancini. A disp.: Taddei, Ceccarelli, Bernardini, Proietti, Rondoni, Morales, Pieroni, Calistroni, Genovese. All.: Vicarelli

BRANCA: Lapazio, Patrignani, Roscini, Benedetti, Fondacci, Gatti, Fastellini, Giambi, Marchi, De Iuliis, Mangiaratti. A disp.: Sergiacomi, Matarazzi, Sorbelli, Balbuena, Giacometti, Bettelli, Biagiotti, Soumahoro, Bellucci. All.: Lisarelli

Arbitro: Pannacci di Perugia (Rota-Rushani di Terni)

Reti 5’ st De Iuliis, 32’ st Binaglia.

NOTE: spettatori 250 circa. Al 33’ pt Lapazio (B) para un rigore a Faraghini.

Un punto che alla fine va bene ad entrambe anche se, in casa Nestor, resta il rammarico per il calcio di rigore fallito da Faraghini, sullo 0-0, con Lapazio bravo ad ipnotizzare l’attaccante marscianese. Il Branca va così in vantaggio al Checcarini dopo 5 minuti della ripresa con il solito De Iuliis. La Nestor ha il merito di non scomporsi e trovare, con Binaglia, il pari che interrompe la striscia di due ko consecutivi. Per il Branca testa all’impegno di coppa di mercoledì col Pontevalleceppi.