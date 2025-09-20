Eccellenza, oggi due anticipi. La Narnese aspetta Pontevalleceppi. Pierantonio in casa dell’Atletico Bmg

Doppio anticipo in Eccellenza in vista dell’andata delle semifinali di coppa di Eccellenza di mercoledì prossimo che vedrà l’Atletico Bmg di scena in casa del Terni Fc, mentre la Narnese farà visita al Pierantonio.

Atletico Bmg-Pierantonio: fischio di inizio alle 15,45 al Gianni Romoli di Bastardo. Fari puntati sul grande ex Carrello, cinque gol in quattro gare fra coppa e campionato, al rientro in casa Pierantonio dopo l’infortunio muscolare che l’ha costretto a saltare la sfida con il Bastia di domenica scorsa. In casa Bmg l’imperativo è riscattare subito la sconfitta dell’ultimo turno a Tavernelle. Al Romoli arriva però un Pierantonio imbattuto da inizio stagione con cinque vittorie su cinque fra coppa e campionato. Arbitra Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto, assistenti Ricci di Perugia e Servili di Terni.

Narnese-Pontevalleceppi Ripa: in campo alle 18,30 al Gubbiotti. Nel Pontevalleceppi Ripa subito a disposizione il neo acquisto, l’ex Sansepolcro Ettore Braccalenti, classe 1994, lo scorso anno alla Virtus Sangiustino. Assenza pesante però in mediana vista la squalifica di Benedetti, appiedato per un turno dal Giudice sportivo. Narnese alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa a Pietralunga. Rossoblù a caccia della seconda vittoria interna di fila dopo il successo all’esordio contro la Pontevecchio. Arbitra Ottaviani di Foligno, assistenti Polveri e Krriku di Foligno.