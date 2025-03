Eccellenza Osimana, come una finale. Portuali e Fabriano: vincere e sperare

Quasi come una finale per l’Osimana che - dopo i tre punti presi a Monte Urano - oggi dovrà osare anche al Diana contro il Chiesanuova. Tutt’altro avversario, visto che al Diana sale la terza forza del torneo. Tre come i gol rifilati ai senza testa all’andata dalla squadra di Mobili, l’ex. E allora oggi Patrizi e compagni andranno a caccia della rivincita, ma soprattutto di quel successo per non perdere ulteriormente le ruote dalle prime. Labriola riavrà Buonaventura dopo la squalifica. Chi invece avrà due giocatori (Marino e Crescentini) squalificati sarà il Fabriano Cerreto atteso, in casa, dalla ‘’spareggio’’ salvezza contro il Monturano (non ci sarà Iulitti, squalificato) un’opportunità per i cartai per riprendere il discorso con la vittoria dopo il ko in casa della capolista Maceratese. E a proposito di prime della classe il K Sport Montecchio Gallo, senza Nobili, un turno di stop per squalifica) scende al Giuliani di Torrette. Per i Portuali la prima di due partite quasi impossibili almeno sulla carta (la prossima a Macerata), ma proveranno a invertire il pronostico.

ECCELLENZA, 25esima giornata. Oggi (ore 15): Fabriano Cerreto-Monturano, Urbino-Urbania, Matelica-Montegranaro, Montefano-Maceratese, Osimana-Chiesanuova, Portuali Ancona-K Sport Montecchio Gallo, Sangiustese-Atletico Mariner, Tolentino-Alma Juventus Fano.

Classifica: Montecchio G. e Maceratese 52; Chiesanuova 46; Tolentino 43; Osimana e Urbino 38; Urbania 37; Montegranaro e Sangiustese 36; Matelica 34; Montefano 33; Fabriano C. 26; A.Mariner 19; Monturano e Portuali 18; A.J.Fano 1.

Prossimo turno: A.J.Fano-Osimana, A.Mariner-Tolentino, Montecchio-Matelica, Maceratese-Portuali, Montegranaro-Montefano, Monturano-Chiesanuova, Sangiustese-Urbino, Urbania-Fabriano C.