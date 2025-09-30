ECCELLENZA. "Osimana, è super la prestazione»

ANCONAAlla quarta giornata si ferma il cammino vincente del Fabriano Cerreto che saluta la vetta. Con una sconfitta un po’ a sorpresa, pesante, anche se la trasferta di Fermignano era alla vigilia insidiosa. Ma non è un Fabriano Cerreto ridimensionato, nonostante il ko per 3-0, perché "per certi aspetti è stata la gara in cui abbiamo avuto più occasioni e alla fine invece abbiamo perso". Sono le parole di mister Giacomo Del Bene che si rammarica oltre che per il risultato, anche per "quell’episodio dell’ultimo minuto che ci ha fatto andare a riposo sotto di un gol dopo un primo tempo equilibrato. Nella ripresa abbiamo giocato una buona mezz’ora fallendo il pari almeno in due occasioni clamorose. E quando è così poi il calcio ti punisce. Abbiamo subito il doppio svantaggio su rigore e in quel momento è finita la partita".

L’unica delle nostre a uscire vincente dalla quarta giornata è l’Osimana che fa la voce grossa a Fermo segnando tre gol, con Mancini, Mafei e Gigli. "Una prestazione importante del gruppo – afferma il direttore sportivo dell’Osimana, Mauro Chiodini, il grande ex della gara -. Perché eravamo un po’ corti, avevamo diversi infortunati e nel primo tempo abbiamo perso anche Mancini, ma c’è stata una prestazione super da parte del gruppo e il risultato compensa quello che è mancato contro il K Sport Montecchio Gallo. Speriamo di recuperare più giocatori possibili. Ci vorrebbe riposo, ma mercoledì c’è la Coppa (al Diana contro il Matelica, ndr). Metteremo in campo ancora più giovani".

Primo punto in campionato per la Jesina che esce con un pareggio dal difficile campo della Sangiustese. Un 2-2 che serve al morale, ma anche alla classifica, grazie alla doppietta di Amedeo Massei. Esordio positivo per il nuovo allenatore dei leoncelli, Giuseppe Puddu. "Un punto importante che alla fine del campionato peserà - dichiara il nuovo allenatore della Jesina -. Abbiamo recuperato il doppio svantaggio e poi avuto tante occasioni".