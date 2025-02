Eccellenza. Pierantonio-Pietralunghese. Oggi al "Marinelli» c’è il derby del tartufo

Il derby del tartufo apre la ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza, l’ultima del mese di febbraio prima della sosta in calendario per domenica 23. Il Pierantonio del presidente Fumanti ospita la Pietralunghese del patron Martinelli, amici, colleghi in affari, proprio nel settore del tartufo, ma rivali nei 90 minuti. Il grande assente al Marinelli sarà proprio Giuliano Martinelli in partenza per l’estero per motivi di lavoro. Il patron ha lasciato però consegne chiare ai suoi ragazzi: riscattare in ogni modo quello 0-4 dell’andata che resta il peggior passivo della stagione. Senza dimenticare l’importanza della sfida per i rossoblù di Luca Pierotti che vogliono in tutti i modi rientrare nella griglia playoff. Il quinto posto dista al momento 3 lunghezze ma Locchi e compagni sono reduci da 3 risultati utili di fila, ultimo il pari interno con la Narnese. In casa Pierantonio, però, c’è ancora chi culla il sogno chiamato primato. Del resto il Sansepolcro capolista è a 4 punti e domani sarà impegnato nella difficilissima trasferta di Narni. Il pari di domenica a Santa Maria degli Angeli non ha spento la voglia di rincorsa dei ragazzi di Bruni ma ha anzi portato a 4 la striscia di risultati utili. Inizio alle 14,45. Arbitra Passagrilli di Perugia (Krriku e Polveri di Foligno).