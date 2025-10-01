Eccellenza. Salta la prima panchina: la Nuova Alba cambia. Esonerato Emilio Grilli, c’è Riccardo Caporali

Primo cambio in panchina in Eccellenza. La Nuova Alba ha infatti ufficializzato l’esonero di Emilio Grilli dopo la vittoria, la prima stagionale, contro l’Atletico Bmg. Al suo posto Riccardo Caporali, già sulle panchine di Nestor e Petrignano, lo scorso anno in Eccellenza marchigiana al Fabriano Cerreto. Caporali ha diretto ieri pomeriggio il primo allenamento in vista dell’esordio, in programma domenica a Santa Maria degli Angeli. La Nuova Alba è attualmente terzultima in classifica con 3 punti dopo le prime 4 giornate.

Dopo l’esonero Emilio Grilli ha comunque voluto ringraziare la società per aver puntato su di lui la scorsa stagione, prelevandolo dagli Allievi del Cannara. Per lui, lo scorso anno, la vittoria della Coppa di Promozione e dei playoff che hanno condotto, per la prima volta nella sua storia, la Nuova Alba in Eccellenza. "A luglio dello scorso anno è iniziato un percorso straordinario, fatto di emozioni, sfide e traguardi storici. Il mio ringraziamento più sincero va a tutti i giocatori che ho avuto l’onore di allenare, allo staff tecnico che ha condiviso ogni passo di questo viaggio, culminato con la vittoria della Coppa Italia e la promozione in Eccellenza: traguardi che resteranno per sempre nella storia della Nuova Alba. Ringrazio la società, a nome del presidente che ha creduto nella mia identità calcistica e nei miei valori sin dal primo giorno. E un profondo grazie va alla gente di San Martino, che non ha mai fatto mancare il proprio affetto, sostenendomi nei momenti difficili e condividendo con me ogni gioia. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo cammino e di aver contribuito a scrivere una pagina indelebile della storia della Nuova Alba".