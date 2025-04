Eccellenza: sfide decisive per salvezza e playoff nel penultimo turno

In campo alle 16 nel penultimo turno di Eccellenza.

Atletico Bmg-Angelana: padroni di casa salvi. Per l’Angelana c’è un solo risultato e sperare in un passo falso del Sansepolcro capolista con 3 punti in più.

Bastia-Cannara: derby che vale per la salvezza dei padroni di casa e per le possibilità di primato dei rossoblù di Ortolani, ex di turno.

Città di Castello-Tavernelle: dopo due rinunce i tifernati torneranno a giocare anche se sarebbe più corretto usare il condizionale. Con una vittoria il Tavernelle sarebbe praticamente salvo.

Ellera-Olympia Thyrus: spareggio playoff vero e proprio al Fioroni. Per rientrare nella griglia, i corcianesi devono solo vincere.

Narnese-Castiglione del Lago: fare punti è l’imperativo per i lacustri che devono evitare anche i 10 punti di distacco dalla penultima che vorrebbero dire retrocessione diretta. Narnese a caccia del miglior piazzamento playoff.

Pontevalleceppi-Pierantonio: i biancorossi di casa hanno bisogno di una vittoria per alimentare le speranze di salvezza. Lo stesso vale per il Pierantonio per provare a rientrare nei playoff.

Terni Fc-Umbertide Agape: partita fondamentale soprattutto per gli ospiti che arrivano a Terni con l’obiettivo di blindare il terzultimo posto ed evitare il distacco dalla quartultima.

V.A. Sansepolcro-Pietralunghese: la capolista sa di non poter più perdere punti, soprattutto in casa. Al Buitoni arriva però una Pietralunghese che insegue ancora l’obiettivo playoff.