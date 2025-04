Eccellenza: Ultima Giornata Decisiva per i Portuali Ancona in Lotta per la Salvezza

L’Eccellenza taglia oggi il traguardo finale. Almeno della stagione regolare. Un’ultima giornata che per le nostre conta solo per i Portuali. Gli anconetani sperano in un miracolo. La formazione di Ceccarelli sarà di scena a Urbania. Davanti ai dorici un solo risultato: la vittoria, contro un’Urbania vincitrice della Coppa Italia, ma che non ha più niente da dire al campionato visto che non potrà conquistare l’accesso ai playoff. Ma i tre punti potrebbero non bastare ai Portuali per sperare ancora nella salvezza da conquistare poi ai playout. Perché dovranno sperare nella vittoria del Fabriano Cerreto che scenderà al Ciarrocchi di San Benedetto del Tronto per sfidare l’Atletico Mariner (a porte chiuse). A quest’ultimo basterebbe un punto per conquistare i playout. Il Fabriano Cerreto - come l’Urbania - non ha più niente da dire al campionato, già salvo da alcune settimane. Chi non ha obiettivi sul campo è anche l’Osimana che per la terza stagione di fila non ha centrato il traguardo prefissato a inizio stagione: i playoff. I giallorossi chiuderanno oggi a Montegranaro in una sfida con i tre punti che contano per tutte e due le squadre solo per chiudere bene la stagione. Un’Osimana che non sta attraversando a livello societario un periodo proprio positivo. Da più parti si vocifera di una sofferenza economica che perdura ormai da molti mesi e che preoccupa la tifoseria e non solo anche se il presidente Campanelli ha rassicurato la piazza, sia per l’iscrizione al campionato di Eccellenza per la prossima stagione oltre che nel voler allestire una rosa competitiva. Vedremo.

ECCELLENZA, 30esima e ultima giornata. Oggi (ore 16:30): Atletico Mariner-Fabriano Cerreto, Urbino-K-Sport Montecchio Gallo, Maceratese-Monturano, Matelica-Tolentino, Montegranaro-Osimana, Sangiustese-Montefano, Urbania-Portuali Ancona. Riposa: Chiesanuova. Classifica: Montecchio G. 59; Maceratese 56; Chiesanuova 50; Tolentino 46; Urbino 45; Sangiustese 40; Osimana 37; Montegranaro 36; Urbania, Montesano e Fabriano C. 34; Matelica 29; Monturano 21; A.Mariner 19; Portuali 16.