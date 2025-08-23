"Ecco come gestire vittorie e sconfitte"

Nel ‘Vangelo Secondo Gesù Cristo’ José Saramago diceva che il destino è uno scrigno dal quale non si ottiene niente, solo qualche intuizione. Chissà se Fabio Cola, laureato in psicologia, consulente, formatore e docente al Master Uefa Pro di Coverciano, aveva intuito qualcosa quando nel 2003 conobbe, casualmente, alcuni componenti dello staff del Parma. Un incontro destinato a cambiargli la vita, almeno quella ‘sportiva’: "Ero abbonato da 27 anni, il ‘Tardini’ era una seconda casa, ma quando mi ritrovai a cena con alcuni dei collaboratori di Cesare Prandelli, allora tecnico della squadra, non mi aspettavo quello che sarebbe accaduto poi".

Cosa è accaduto?

"In quel periodo il Parma spesso andava in vantaggio, poi perdeva. Il direttore tecnico era Arrigo Sacchi, il quale intuì che l’aiuto di uno specialista avrebbe potuto giovare: così fece un colloquio a due persone, ma i ragazzi dello staff che avevo conosciuto poco tempo prima vollero a tutti i costi che ascoltasse anche me. Fui preso".

E poi?

"Il Parma ricominciò a vincere. Mi fecero un contratto e iniziai a passare 24 ore al giorno con squadra e staff, inaugurando anche il progetto ‘Da turisti a cittadini’".

Ce ne parli...

"L’idea era che i giocatori non fossero più soltanto calciatori, ma padri, figli, amici, volontari: volevo far vivere loro la città, frequentare i locali senza essere invitati, andare in mezzo alla gente comune. Funzionò".

Come è arrivato a Coverciano?

"Io e Prandelli siamo rimasti legati e grazie a lui ho conosciuto Renzo Ulivieri, il quale mi chiese una lezione pilota da proporre al corso Uefa Pro. Da lì ho iniziato a esserne docente fisso".

Docente con quali obiettivi?

"Ho sempre voluto portare nel mondo sportivo, in particolare nel calcio, alcune strategie che fanno parte del mondo manageriale profit. Parlando a futuri allenatori che devono gestire le risorse umane a tutto tondo, dallo spogliatoio agli staff, dai propri dirigenti ai giornalisti, mi piace ‘inquinarli’ con altre logiche. Un tema a cui tengo molto è quello della negoziazione: bisogna ambire a obiettivi di secondo livello, non si può pretendere sempre il 100%. L’esito di una negoziazione è un dato etico, bisogna pensare a coloro cui stiamo sottraendo un pezzo di un bene comune".

Su cos’altro lavora?

"Sull’armonizzazione di successo e insuccesso, sul ridurre i meccanismi di isolamento, sul progetto comune condiviso: come faccio a dar senso al lavoro di un giocatore che va in tribuna rispetto al cannoniere che gioca sempre?".

Spesso ha davanti ex grandi campioni: difficile?

"Chi ha avuto grandi successi tende a rimanere ancorato alle sensazioni e alle esperienze vincenti già provate. Per alcuni campioni il cambio di prospettiva è difficile, ma la leadership che io propongo è di servizio, non di autorità. Faccio un patto formativo alla prima giornata di corso: non sostituite quello che siete con quello che vi dirò, ma mettetelo a fianco, perché se siete qui vuol dire che già valete tanto".

Ha conosciuto oltre 230 allenatori: ci fa qualche nome che l’ha colpita?

"C’è un allenatore che ha capito bene l’auto-realizzazione e il rispetto dei ruoli, la sua tesi si apre con questa frase: ‘non vorrò mai fare il capo allenatore, voglio essere il migliore dei secondi’. È il vice di Pioli alla Fiorentina, Andrea Tarozzi. Anche Gigi Riccio, ora in Nazionale come vice di Gattuso del quale è perfetto completamento, riflessivo, ponderato. Altri? Francesco Farioli: non viene dal mondo del calcio e a 36 anni ha già allenato in mezzo mondo, ora è al Porto. Andrea Soncin, attuale allenatore della Nazionale femminile di calcio: ha ritenuto di non avere avuto tutto quello che gli serviva a Coverciano, ha alzato il telefono e mi ha chiesto di completare la sua formazione. Mi sono molto affezionato anche a Legrottaglie, De Rossi, De Zerbi".

Ultimamente è riemersa la piaga dei calciatori che scommettono: che ne pensa?

"Il calcio è una dimensione collettiva: scommettere, purtroppo, diventa così la ricerca di successo individuale. Per alcuni giovani è anche un illusorio pass per entrare nel mondo dei grandi".

Come mai in alcuni sport, vedi il tennis, quasi tutti i migliori sembrano seri, equilibrati, mentre nel calcio esistono più sfaccettature?

"Conta la caratteristica del gioco: il tennis ti mette a dura prova minuto dopo minuto, il calcio no. Nel tennis il controllo serve alla prestazione. L’altra dimensione, secondo me più politica, è che il tennis è sempre stato uno sport più di élite rispetto a una disciplina popolare come il calcio".

Fino a trent’anni fa la psicologia nello sport era marginale: c’è il rischio, oggi, che diventi troppo importante?

"Trent’anni fa se c’era un’attenzione era più istintiva. Man mano è aumentata la possibilità di utilizzare competenze specifiche. Oggi dobbiamo entrare nella mentalità che tutti, dai giocatori agli staff all’ambiente, siamo parte dell’ingranaggio. Gli psicologi portano un pezzo fondamentale: inutile, se non ci sono tutti gli altri pezzi".